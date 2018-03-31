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5نصائح للحصول على قهوة ناجحة

عالم المرأة
Time منذ سنة
Views 4629
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5نصائح للحصول على قهوة ناجحة

نورة الشهري (صدى):
تعتبر القهوة المشروب الشعبي الأول في العديد من دول العالم، وتتنافس المقاهي والمطاعم والفنادق، على تقديم أشهى أنواع القهوة لضيوفها.

هناك مجموعة من الأخطاء التي يتركبها العديد من الأشخاص في التعامل مع القهوة بشكل يومي، لا شك أننا نحرص على شراء الفواكه والخضروات الطازجة، للحصول على نكهاتها المميزة وفوائدها العديدة، لكن الأمر قد لا ينطبق على القهوة، وعلى الرغم من أنها من المنتجات طويلة الأمد، لكن الحصول على نكهة مميزة للقهوة تتطلب شراءها طازجة قدر الإمكان.

ويشتري الكثيرون عبوات تحتوي على كمية كبيرة من القهوة، لذلك يتم تخزينها لوقت طويل في المنزل، وتبدأ بفقدان نكهتها مع مرور الوقت، وينصح الخبراء بعدم تخزين القهوة لأكثر من شهر.

كما يشتري البعض القهوة مطحونة، في حين يفضل آخرون طحنها في المنزل، وفي كلتا الحالتين، يجب التأكد من حجم حبيبات البن، التي لا يجب أن تكون صغيرة وناعمة للغاية، لأن هذا يجعل طعم القهوة أكثر مرارة من اللازم، ولا خشنة، مما يجعلها طعمها مائلاً للحموضة، والأفضل الحصول على مزيج من الحجمين.

ويوصي الخبراء بأن تترك القهوة لتتخمر لمدة 4 دقائق على الأقل، للحصول على النكهة المطلوبة.

ويلجأ الكثيرون إلى استخدام آلة تحضير القهوة، وينصح بنقل المشروب إلى وعاء آخر، بعد الانتهاء من تحضيرها، وإلا ستستمر بالتخمر، ويتغير طعمها بشكل سيء.

 

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
اللهو البرئ
الله اودع في جسم كل كائن حي دفاعات ..تقتل جميع الفيروسات بعد التعرف عليها ..لكن اكثر الفيروسات خطورة هي سريع القتل للأنسان وكذلك الفيروسات المتشكلة لحماية نفسها من دفاعات جسم الكائن الحي..وبعضها من يبقى اثرها بجسم الانسان.. الانتيجن لكن تعودت عليه دفاعات جسم اكاائن الحي..وصار معروف لديها وعندها مايردعه..سبحان الله ..وبختصار الفيروسات يتم محاربتها من جهاز المناعة ولكن لابد من وقت .من جهاز المناعة فاذا كنت مهلكة وسريعة وشديدة فأن الكائن الحي يموت .
اللهو البرئ
الله اودع في جسم كل كائن حي دفاعات ..تقتل جميع الفيروسات بعد التعرف عليها ..لكن اكثر الفيروسات خطورة هي سريع القتل للأنسان وكذلك الفيروسات المتشكلة لحماية نفسها من دفاعات جسم الكائن الحي..وبعضها من يبقى اثرها بجسم الانسان.. الانتيجن لكن تعودت عليه دفاعات جسم اكاائن الحي..وصار معروف لديها وعندها مايردعه..سبحان الله ..وبختصار الفيروسات يتم محاربتها من جهاز المناعة ولكن لابد من وقت .من جهاز المناعة فاذا كنت مهلكة وسريعة وشديدة فأن الكائن الحي يموت .
اللهو البرئ
الله اودع في جسم كل كائن حي دفاعات ..تقتل جميع الفيروسات بعد التعرف عليها ..لكن اكثر الفيروسات خطورة هي سريع القتل للأنسان وكذلك الفيروسات المتشكلة لحماية نفسها من دفاعات جسم الكائن الحي..وبعضها من يبقى اثرها بجسم الانسان.. الانتيجن لكن تعودت عليه دفاعات جسم اكاائن الحي..وصار معروف لديها وعندها مايردعه..سبحان الله ..وبختصار الفيروسات يتم محاربتها من جهاز المناعة ولكن لابد من وقت .من جهاز المناعة فاذا كنت مهلكة وسريعة وشديدة فأن الكائن الحي يموت .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحسن شي أنك ماتسوي شي ثم ترتاح شوي🙂

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