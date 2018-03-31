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هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب جنوب شرق إيران
منذ سنة
3345
طهران (صدى):
رصد مركز الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر بلدة هجدك فى محافظة كرمان جنوب شرق إيران.
وأوضح المركز أن الهزة وقعت على عمق 10 كم من سطح الأرض، لافتًا إلى إنه لا يوجد أي أضرار.
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أحدث التعليقات
البرفسور حنس
كلها أمور عاديه تحدث بأي بيت فيه ساحر أو مسحور... المهم البسه عاديه ولاكنها مسكونه بشيطان خادم للساحره..لأن الجني اذا تشكل فإنك اذا لمست تلقاه فراغ وكنه دخان
Sh
انا مع ان تترك البنوك مشكورة فرصة لخيار العميل التاجيل او التبرع بقيمة القسط مساهمة لوزارة الصحة والدعم الصحي وتكون مرتبطة بابشر بحيث يظهر للرقابة كم المبالغ التي تبرع بها العملاء واقرو بذلك مساهمة منى مع بلدنا في ظل هذه الظروف أخبرنا وخير بلادنا واحد .. الوضع صعب و ياليت تكون مبادرة البنوك بجعل العميل صاحب قرار في المبادرة اما التأجيل أو استحقاق الدين بشرط المساهمه به لهذا الشهر لوزارة الصحة ودعمهم في مبادرة وطنية تحقق للجميع التألف ويكون ذلك عن طريق ابشر أو تحت مظلة الإمارة.. وهنا يبرز دور البنوك في رحمة العميل بالتأجيل ودور البنوك مع خدمة المجتمع بالتبرع والمساهمة للصحة بالمبلغ المقطوع لهذا الشهر لمن رغب المساهمة .. وفق الله الجميع وحفظ الله بلادنا من كل شر
البرفسور حنس
يالربع ارجعو لرابط الخبر واقرأو آخر تعليق لمحماس... كتب قبل شهر مايلي.. المهم مهم جداً سرعة اكتشاف شخصياتهم حتى لو لم يقبض عليهم لأن هناك احتمال انهم مخططين للهرب خارج البلد فور العمليه بالتنسيق مع شركاء لتهريب المبلغ لاحقاً... وهذا ما حدث...؟ محماس طلع ما هو بسيط
abdul
والسيارتين بيوصّلوك وجهتك في نفس الزمن حيث ان السرعة المسموح لهما لا تختلف سواء في داخل المدن او في الطرق السريعة....هههه
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف..
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