هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب جنوب شرق إيران

طهران (صدى):

رصد مركز الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر بلدة هجدك فى محافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وأوضح المركز أن الهزة وقعت على عمق 10 كم من سطح الأرض، لافتًا إلى إنه لا يوجد أي أضرار.