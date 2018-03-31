نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

مغردون يشيدون بقوة المملكة في الرد على إيران

Time منذ سنتين
Views 7483
Comment 7
مغردون يشيدون بقوة المملكة في الرد على إيران

علي القحطاني (صدى):
أشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بقوة المملكة في الرد على تصرفات إيران المهددة لمنطقة الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك بعد حوار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد يحفظه الله، والذي أكد خلاله أنَّ المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام السلوك الإيراني وأعلن من خلاله أنَّه إذا طوَّرت إيران قنبلة نووية فستفعل المملكة الشيء نفسه.

وقال نشطاء إنَّه كان لزامًا علينا اتخاذ هذه الخطوة للدفاع عن أنفسنا، مضيفين: نحن لم نفعل أي شيء يهدد أمن المنطقة ولكن لن نسكت عن أي محاولة لهز استقرار المنطقة.

وأعربوا عن فخرهم بتصريحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد يحفظه الله، مشيرين إلى أن إيران ستندم كثيرًا إذا اتخذت أي محاولة لزعزعة استقرار المنطقة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد يحفظه الله، أعرب عن قلقه من أن يحدث في منطقة الشرق الأوسط بسبب إيران، مثل ما حدث في أوروبا بسبب هتلر، مشيرًا، خلال حواره اليوم مع هيئة الـ CBS، إلى أنَّ الدول في العالم لم تدرك خطورة هتلر حتى حدث ما حدث، وشبَّه المرشد الإيراني علي خائمني بأنه يشبه إلى حد كبير هتلر، مضيفًا أنَّ إيران ليست منافسة للمملكة، وأنَّ الجيش الإيراني ليس من الـ 5 الأوائل على مستوى العالم.

اقرأ أيضا:

ولي العهد: إذا طورت إيران قنبلة نووية فسنفعل الشيء ذاته.. وخامنئي يشبه هتلر

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
نفسي اعرف الواحد عاجز عن عمره والى كيف
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله لايبلانا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يقويكم عليه
ع. س. ع
صدقت طال عمرك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرفع عنا كل بلاء

أخر الأخبار

بن نصيب يتباهى بلاعب الهلال بعد هدفه المعجزة (فيديو)
بن نصيب يتباهى بلاعب الهلال بعد هدفه المعجزة (فيديو)
Time منذ 3 دقائق Views 1105
بالصور..الرياض تشهد إلتزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول على مدار 24 ساعة يوميا
بالصور..الرياض تشهد إلتزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول على مدار 24 ساعة يوميا
Time منذ 5 دقائق Views 1152
برلمانية تركية: أردوغان قرر إعدام المعتقلين السياسيين
برلمانية تركية: أردوغان قرر إعدام المعتقلين السياسيين
Time منذ 7 دقائق Views 1213
شاهد.. فرحة جنونية لآخر مصاب بكورونا بعد شفائه في العراق
شاهد.. فرحة جنونية لآخر مصاب بكورونا بعد شفائه في العراق
Time منذ 9 دقائق Views 207
الأمير سطام بن خالد يهاجم المخالفين من المشاهير: فكوا الناس من شركم والزموا الصمت
الأمير سطام بن خالد يهاجم المخالفين من المشاهير: فكوا الناس من شركم والزموا الصمت
Time منذ 13 دقيقة Views 1246
استثناء 5 أنشطة جديدة من قرار منع التجول
استثناء 5 أنشطة جديدة من قرار منع التجول
Time منذ 19 دقيقة Views 1480
محمد وزيري يكشف طبيعة علاقته بهيفاء وهبي (فيديو)
محمد وزيري يكشف طبيعة علاقته بهيفاء وهبي (فيديو)
Time منذ 21 دقيقة Views 1289
اليابان تقدم عقارا مضادا للأنفلونزا مجانا لـ20 دولة بينهم المملكة
اليابان تقدم عقارا مضادا للأنفلونزا مجانا لـ20 دولة بينهم المملكة
Time منذ 24 دقيقة Views 1764
الامساك بباكستاني تنكر بزي امرأة
الامساك بباكستاني تنكر بزي امرأة
Time منذ 29 دقيقة Views 439
الهند ترفع الحظر عن دواء "هيدروكسي كلوروكين" خشية انتقام "ترامب"
الهند ترفع الحظر عن دواء "هيدروكسي كلوروكين" خشية انتقام "ترامب"
Time منذ 30 دقيقة Views 1607