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" العمل " تباشر التحقق في فيديو " وافد يهين موظف سعودي " بجازان

Time منذ سنتين
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" العمل " تباشر التحقق في فيديو " وافد يهين موظف سعودي " بجازان

تركي السالم (صدى):
أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان أحمد القنفذي، على أن الوزارة سيشرع في التحقيق بشأن مقطع الفيديو المتداول، والذي يظهر حدوث نقاش حاد بين وافد آسيوي وشاب سعودي انتهى بطرد الوافد للشاب السعودي.

وقال القنفذي أن المقطع محل المتابعة والاهتمام، وسيتم التحقيق في الموضوع واتخاذ كل الإجراءات النظامية في ضوء نتائج التحقيق، وذلك بالتنسيق مع الوزارة.

ويذكر أن مستخدمو وسائل تداولوا مقطع الفيديو، قائلين إن الواقعة حدثت بإحدى الشركات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجازان، ومطالبين الجهات المعنية بكشف ملابسات الموضوع واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه.

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جازان
وافد
شركة
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
البرفسور احمد
لا تستعجلون الحكم... به اسباب للحوادث... نوبه قلبيه... نوبة سكر.. سياره اعترضت طريقه وفقد السيطره......الخ
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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