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الهلال الأحمر ينقل 30 ألف حالة منذ بداية العام بالرياض

Time منذ سنة
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الهلال الأحمر ينقل 30 ألف حالة منذ بداية العام بالرياض

سعيد العجل (صدى):
صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، عبدالله المريبض أن غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض تلقت أكثر من (87) ألف بلاغ خلال النصف الأول من عام (1439هـ)، منها 29 ألف بلاغ للحوادث و(57) الف بلاغ لحالات مرضية تم نقل منها (30) ألف حالة لأقرى مستشفى بحسب الحالة الطارئة.

وقد بلغ عدد الحوادث التي باشرتها الفرق الإسعافية أكثر من (23) ألف اصابة حيث نقل منها (11) ألف حالة طارئة فيما بلغ عدد الحالات الغير منقولة أكثر من (12) ألف حالة، وباشرت الهيئة بفرقها الإسعافية والمتقدمة أكثر من (48) الف حالة مرضية في نفس الفترة تم نقل منها (20) ألف حالة مرضية طارئة للمستشفيات والمراكز الطبية القريبة بحسب نوعية الحالة الطارئة فيما لم تنقل أكثر من (26) ألف حالة.

وبلغ عدد الوفيات في البلاغات التي باشرتها الفرق الإسعافية (1902) متوفي منها (1440) بلاغ من نوع حالة مرضية و(462) بلاغ من نوع حالة حوادث وإصابات.

وأضاف المريبض أن الحالات التي لم تنقلها الهيئة تأتي لعدة اسباب منها رفض نفس الحالة أو ذويه إضافة لعلاج الحالة في الموقع وشعوره بتحسن كما ان المسعفين والاطباء يقدمون النصائح الطبيه لرافضي النقل بضرورة زيارة المنشئة الطبيه في أقرب وقت للاطمنان الاضافي على وضع الاصابه او المرض .. داعين المولى ان يديم الصحه والعافية على افراد هذا الوطن الغالي.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
المفروض تقبضون على صاحبة المركبة الي تاركها بوضع التشغيل الحرامي ماله إي ذنب وجد أمامه مغفل وأنتهز الفرصة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
القطيف ليست محاصرة ولا أحد جاب طاري الحصار أنت من راسك جبته اقفال مداخل ومخارج القطيف هذا أجراء أحترازي إي دولة كانت بتسوي نفس الشي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سيتلاشى مع المعقمات وينتهي للأبد فيروس كرونا يختفي في أيام الحر وينشط في البرد فإذا أستمرينا في مكافحة في الصيف صدقوني بيزول نهائيآ
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بصراحة ريا وسكينه ماسوو كذا🤔
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
يستهبلون ياستاذه ... اسحبي عليهم

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