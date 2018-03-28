بالفيديو.. مهارة إيسكو مع المنتخب الإسباني تحرج زيدان

نواف السالم (صدى):

وضع لاعب الريال ومنتخب إسبانيا إيسكو؛ مدرب الملكي الفرنسي زين الدين زيدان في مأزق؛ عقب تألقه في مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين أمس الثلاثاء.

وأحرز إيسكو ثلاثية مثيرة في شباك الأرجنتين، في المباراة الودية التي انتهت بفوز إسبانيا بسداسية مقابل هدف وحيد لمنتخب التانجو.

وفاجىء إيسكو الجماهير بأداء متميز؛ جعلت الكثير يتساءل حول عدم إشراكه كثيرًا في مواجهات ريال مدريد في الدوري الإسباني، والمسابقات المختلفة.

وفي هذا السياق جاءت تعليقات اللاعب تحمل هجومًا مبطنًا على زيدان عقب نهاية مواجهة منتخبه الودية، حيث قال إن مدرب المنتخب يولن لوبتيجي مدرب يظهر ثقته في قدراته بفترة اللعب التي يمنحنه إياها.

وتابع: " في ريال مدريد لا أمتلك الثقة التي يحتاجها لاعب كرة القدم، ربما المشكلة تتعلق بي وهذا هو الأمر مع اللاعبين الجيدين الموجودين. بالطبع أريد أن أظهر لزيدان أن يمكن الاعتماد علي ".

وأضاف: " عندما لا يشكل لاعب جزءًا مهما من فريقه أو لا يلعب بانتظام، فإن مباريات كهذه مع المنتخب الوطني هي التي تمنحك الحياة ".