نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مهارة إيسكو مع المنتخب الإسباني تحرج زيدان

Time منذ سنتين
Views 4932
بالفيديو.. مهارة إيسكو مع المنتخب الإسباني تحرج زيدان

نواف السالم (صدى):
وضع لاعب الريال ومنتخب إسبانيا إيسكو؛ مدرب الملكي الفرنسي زين الدين زيدان في مأزق؛ عقب تألقه في مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين أمس الثلاثاء.

وأحرز إيسكو ثلاثية مثيرة في شباك الأرجنتين، في المباراة الودية التي انتهت بفوز إسبانيا بسداسية مقابل هدف وحيد لمنتخب التانجو.

وفاجىء إيسكو الجماهير بأداء متميز؛ جعلت الكثير يتساءل حول عدم إشراكه كثيرًا في مواجهات ريال مدريد في الدوري الإسباني، والمسابقات المختلفة.

وفي هذا السياق جاءت تعليقات اللاعب تحمل هجومًا مبطنًا على زيدان عقب نهاية مواجهة منتخبه الودية، حيث قال إن مدرب المنتخب يولن لوبتيجي مدرب يظهر ثقته في قدراته بفترة اللعب التي يمنحنه إياها.

وتابع: " في ريال مدريد لا أمتلك الثقة التي يحتاجها لاعب كرة القدم، ربما المشكلة تتعلق بي وهذا هو الأمر مع اللاعبين الجيدين الموجودين. بالطبع أريد أن أظهر لزيدان أن يمكن الاعتماد علي ".

وأضاف: " عندما لا يشكل لاعب جزءًا مهما من فريقه أو لا يلعب بانتظام، فإن مباريات كهذه مع المنتخب الوطني هي التي تمنحك الحياة ".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
موفقين خير ...
ابو محمد
‏الله يحرقك ‏الإرهابي ‏على النار على النار
ابو محمد
خير ان شاء الله ..
ابو محمد
يمكن مبسوطه من تخلصهم من كبار السن المرضى ، وفروا فلوس .. .. المال هو المهم اهم من البشر عندهم ...
ابو محمد
زين بس استمر ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. مقيم باكستاني: أنا وعائلتي نشعر بالأمان والاستقرار في المملكة
بالفيديو.. مقيم باكستاني: أنا وعائلتي نشعر بالأمان والاستقرار في المملكة
Time منذ دقيقة Views 1031
تلويح بسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر 
تلويح بسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر 
Time منذ 6 دقائق Views 1244
الأرصاد: درجات الحرارة ستكون أعلى من الطبيعي خلال الربيع
الأرصاد: درجات الحرارة ستكون أعلى من الطبيعي خلال الربيع
Time منذ 15 دقيقة Views 1254
شركة صدارة تتيح وظائف شاغرة
شركة صدارة تتيح وظائف شاغرة
Time منذ 17 دقيقة Views 1249
بالفيديو .. وزيرة تثير غضب مذيع بضحكة أثناء حديثها عن وفيات كورونا
بالفيديو .. وزيرة تثير غضب مذيع بضحكة أثناء حديثها عن وفيات كورونا
Time منذ 22 دقيقة Views 257
العثور على صرصور داخل جالون ماء مُحكم بمكة المكرمة
العثور على صرصور داخل جالون ماء مُحكم بمكة المكرمة
Time منذ 22 دقيقة Views 1406
الشرطة الألمانية ترفض إقامة المباريات دون جمهور
الشرطة الألمانية ترفض إقامة المباريات دون جمهور
Time منذ 23 دقيقة Views 1227
مستشفى خاص بجدة يغلق أبوابه بعد ظهور "كورونا" بين العاملين
مستشفى خاص بجدة يغلق أبوابه بعد ظهور "كورونا" بين العاملين
Time منذ 29 دقيقة Views 1536
بدء تلقي طلبات تصاريح تنقل العاملين في الخُبر
بدء تلقي طلبات تصاريح تنقل العاملين في الخُبر
Time منذ 31 دقيقة Views 1359
وصفة الطحالب السحرية لإنقاص الوزن 
وصفة الطحالب السحرية لإنقاص الوزن 
Time منذ 33 دقيقة Views 1116