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العمرة: أكبر مكاسبنا العوائد الاقتصادية لـ43 شاب وشابة وتوفير 300 فرصة عمل مؤقتة

الاخبار المحلية
Time منذ سنة
Views 1691
العمرة: أكبر مكاسبنا العوائد الاقتصادية لـ43 شاب وشابة وتوفير 300 فرصة عمل مؤقتة

محمد بن طحيطح (صدى):
اختتمت النسخة الثانية من فعالية ١٩٧٤ لعشاق القهوة، أول من أمس الأحد، بمركز الملك فهد الثقافي - قرية المفتاحة، والتي حظيت برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

وأقيمت هذه النسخة بدعم من الهيئة العامة للترفيه وبالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير، وشهدت حضور أكثر من ١٢ ألف على مدى ٣ أيام متتالية، وبمشاركة أكثر من ٣٥ جهة من القطاعين الحكومي والخاص ما بين أجنحة تعريفية وعروض في ذات الفعالية، و٢٠٠ شاب وشابة، كما وفرت ٣٠٠ فرصة وظيفية.

وشملت الفعالية مشاركة لافتة لـ ٤٣ شاب وشابة في تقديم أنواع القهوة العالمية و٦ كافيهات متنقلة، صاحبها مسرح عروض ضوئية ثلاثية الأبعاد، ومنطقة الألعاب التفاعلية، ومشاركة فرقة الحجاز بمزيج ساحر بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية، وعرض استعراضي لفرقة الشيّاب الكويتية وآخر بلاك لايت شو لفرقة LED Tron Dancers الإيطالية.

من جهته، اعتبر مدير عام للهيئة العامة السياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة العوائد الاقتصادية لـ ٤٣ شاب وشابة إلى جانب حصول نحو ٣٠٠ على فرصة وظيفية مؤقتة بأكبر مكاسب الفعالية، مبينا أن ديمومة الفعاليات عادة ما تحقق انتعاشة للمنطقة يستفيد منها أكثر من جهة، سواء شباب وشابات المنطقة في إيجاد فرص عمل، أو تنشيط قطاع الإيواء أو تشجيع جذب الاستثمارات والمستثمرين، فضلا عن تلبية رغبات كافة شرائح المجتمع بإيجاد فعاليات تناسبهم.

وكشف العمرة أن المجلس في طور عدة خطوات تحضيرية لفعاليات صيف العام الجاري ضمن مهرجان أبها يجمعنا، وأنه سيتم دعوة كافة أعضاء المجلس من الجهات الحكومية والخاصة وغيرهم للمشاركة حتى تتنوع الفعاليات، وتوجد شراكة فاعلة تخدم الفعاليات كما حدث مع هيئة الترفيه في فعالية ١٩٧٤ لعشاق القهوة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
اللهو البرئ
الله اودع في جسم كل كائن حي دفاعات ..تقتل جميع الفيروسات بعد التعرف عليها ..لكن اكثر الفيروسات خطورة هي سريع القتل للأنسان وكذلك الفيروسات المتشكلة لحماية نفسها من دفاعات جسم الكائن الحي..وبعضها من يبقى اثرها بجسم الانسان.. الانتيجن لكن تعودت عليه دفاعات جسم اكاائن الحي..وصار معروف لديها وعندها مايردعه..سبحان الله ..وبختصار الفيروسات يتم محاربتها من جهاز المناعة ولكن لابد من وقت .من جهاز المناعة فاذا كنت مهلكة وسريعة وشديدة فأن الكائن الحي يموت .
اللهو البرئ
الله اودع في جسم كل كائن حي دفاعات ..تقتل جميع الفيروسات بعد التعرف عليها ..لكن اكثر الفيروسات خطورة هي سريع القتل للأنسان وكذلك الفيروسات المتشكلة لحماية نفسها من دفاعات جسم الكائن الحي..وبعضها من يبقى اثرها بجسم الانسان.. الانتيجن لكن تعودت عليه دفاعات جسم اكاائن الحي..وصار معروف لديها وعندها مايردعه..سبحان الله ..وبختصار الفيروسات يتم محاربتها من جهاز المناعة ولكن لابد من وقت .من جهاز المناعة فاذا كنت مهلكة وسريعة وشديدة فأن الكائن الحي يموت .
اللهو البرئ
الله اودع في جسم كل كائن حي دفاعات ..تقتل جميع الفيروسات بعد التعرف عليها ..لكن اكثر الفيروسات خطورة هي سريع القتل للأنسان وكذلك الفيروسات المتشكلة لحماية نفسها من دفاعات جسم الكائن الحي..وبعضها من يبقى اثرها بجسم الانسان.. الانتيجن لكن تعودت عليه دفاعات جسم اكاائن الحي..وصار معروف لديها وعندها مايردعه..سبحان الله ..وبختصار الفيروسات يتم محاربتها من جهاز المناعة ولكن لابد من وقت .من جهاز المناعة فاذا كنت مهلكة وسريعة وشديدة فأن الكائن الحي يموت .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحسن شي أنك ماتسوي شي ثم ترتاح شوي🙂

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