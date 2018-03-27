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الصحة: أكثر من 47 ألف اتصال و24 ألف إستشارة طبية خلال الأسبوع الماضي

Time منذ سنتين
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الصحة: أكثر من 47 ألف اتصال و24 ألف إستشارة طبية خلال الأسبوع الماضي

أحمد الخبراني (صدى):
قالت الصحة أن مركز (937) تلقى خلال الأسبوع الماضي (4753) بلاغ فيما تعامل مع (66) طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر .

وأضافت أن المركز قدمَ (24073) إستشارة طبية خلال نفس الفترة ، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز (47683) مكالمة ، وبلغ عدد الإستفسارات (15857) ، وكان عدد طلبات الإقلاع عن التدخين (917) طلب .

ويُقدم مركز 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والإستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية ، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به «الصحة»، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز خدمة 937 أحد أهم المبادرات في «الصحة»، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الإستماع والإستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي .

وزارة الصحة
اتصال
استشارة طبية
Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
تبرئتها كان غلط هي مجرمة بس الفلوس تعمي النفوس
يوسف العسيس
اللهم أرحمهم وموتانا وموتى المسلمين
نجاة محمد
ربنا يشغيها و يعافيها و يهون عليها مصابها و يشفي مرضي المسلنين جميعا
نجاة محمد
جدع كلامك صحيح وربنا معاك و مع نادي الزمالك
الرمز
والله انك حصني منت ذيب والدليل اقحامك النصر ويش دليلك ان مطلب النصر هو الغا الدوري كم انتم مسكين كل مشكله تتخيلون النصر طرف فيها من الخوف من النصر .خوفي ان يستكمل الدوري او يرفسكم النصر مثل الدوري الماضي اناهلالي خائف,,,,,,,

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