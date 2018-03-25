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" العمل " تعلن ضبط 838050 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود

Time منذ سنتين
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" العمل " تعلن ضبط 838050 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود

نايف السالم (صدى):
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم السبت 7 / 7 / 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية : -

أولاً : بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة ( 838050 ) مخالفاً، منهم ( 603182 ) مخالفاً لنظام الإقامة، و ( 163788 ) مخالفاً لنظام العمل، و( 71080 ) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانياً : بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة ( 11817 ) شخصاً، ( 60 % ) منهم يمنيو الجنسية، و( 38 % ) إثيوبيو الجنسية، و( 2 % ) جنسيات أخرى، كما تم ضبط ( 587 ) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم ( 1574 ) شخصاً.

رابعاً : بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة ( 258 ) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق ( 233 ) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم ( 25 ) سعودياً.

خامساً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة ( 14138 ) وافداً مخالفاً، منهم ( 11885 ) رجلاً، و ( 2253 ) امرأة.

سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق ( 154310 ) مخالفين، وإحالة ( 118161 ) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ( 136710 ) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل ( 209587 ) مخالفاً.

ضبط
مخالفاً
وزارة العملِ
أنظمة الإقامة
أمن الحدود
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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههه طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههه طيب
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله

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