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" كونسورتيوم " أمريكي سعودي لبناء مشروع بعاصمة المملكة

Time منذ سنة
Views 3889
" كونسورتيوم " أمريكي سعودي لبناء مشروع بعاصمة المملكة

عادل الحربي (صدى):
قامت الهيئة العامة للاستثمار " السعودي " ، بإرسال رخصة على كونسورتيوم، يتألف من رجال أعمال أمريكيين وسعوديين؛ لبناء مشروع عقاري متعدد الاستخدامات، بمليارات الدولارات على مساحة 9.75 مليون متر مربع، في عاصمة المملكة.

ويجدر الإشارة إلى أن الحكومة، تسعى لتواجه النقص المتواجد في المساكن الميسورة التكلفة، لشراكات مع مستثمرين عالميين، في برامجها للشراكة بين القطاعين " العام والخاص " ، وذلك في لإطار الخطة الاقتصادية الاستراتيجية للمملكة رؤية 2030.

وفي هذا السياق، قال كونسورتيوم جلوبال بيزنس فنتشرز، ومقره شيكاغوـ أنه يخطط لبناء ما يصل لـ 25 ألف وحدة سكنية، ومساحة تجارية تبلغ مليون قدم مربعة، في 3 مواقع شمالي الرياض.

يُذكر أن وزير الإسكان، ماجد الحقيل، كان قد أعلن في مايو، بأن الوزارة تخطط لمشروع بقيمة 100 مليار دولار؛ لبناء مليون مسكن منخفض التكلفة، خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص مع شركات تطوير عقاري محلية وعالمية.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد
سبحان الله .. .. الله يستر علينا وعلى الاجواد .. آمين ..
ابو محمد
ههههههههههههههه .. .. من له حيلة فليحتال ,,,
البرفسور حنس
المهم لو ركبت معاها راح اركب قدام.... والذكي يعرف وراوه....؟ . . . . . . . . . . ...عشان الشيطان ما يركب قدام..لانه راكب راكب 😅😅😅😅😅
ابو محمد
احسن ... .. امتثلوا لتعليمات الصحه ..
abdul
نعم هناك اطعمة مقوّية للمناعة الجسمية. فبحسب هَيلْثْلايْن دات كام اهم الاطعمة المقوية للجهاز المناعة تضم فواكه الحمضيات بانواعها، السبانخ، الثوم، الزنجبيل، قرنبيط، اللوز، زبادي، وغيرها.

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