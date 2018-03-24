" كونسورتيوم " أمريكي سعودي لبناء مشروع بعاصمة المملكة

عادل الحربي (صدى):

قامت الهيئة العامة للاستثمار " السعودي " ، بإرسال رخصة على كونسورتيوم، يتألف من رجال أعمال أمريكيين وسعوديين؛ لبناء مشروع عقاري متعدد الاستخدامات، بمليارات الدولارات على مساحة 9.75 مليون متر مربع، في عاصمة المملكة.

ويجدر الإشارة إلى أن الحكومة، تسعى لتواجه النقص المتواجد في المساكن الميسورة التكلفة، لشراكات مع مستثمرين عالميين، في برامجها للشراكة بين القطاعين " العام والخاص " ، وذلك في لإطار الخطة الاقتصادية الاستراتيجية للمملكة رؤية 2030.

وفي هذا السياق، قال كونسورتيوم جلوبال بيزنس فنتشرز، ومقره شيكاغوـ أنه يخطط لبناء ما يصل لـ 25 ألف وحدة سكنية، ومساحة تجارية تبلغ مليون قدم مربعة، في 3 مواقع شمالي الرياض.

يُذكر أن وزير الإسكان، ماجد الحقيل، كان قد أعلن في مايو، بأن الوزارة تخطط لمشروع بقيمة 100 مليار دولار؛ لبناء مليون مسكن منخفض التكلفة، خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص مع شركات تطوير عقاري محلية وعالمية.