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التعاون العسكري بين أمريكا والمملكة يعزز جهود مكافحة الإرهاب

Time منذ سنتين
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التعاون العسكري بين أمريكا والمملكة يعزز جهود مكافحة الإرهاب

واشنطن (صدى):
كشفت صحف أمريكية عن أن لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، عكس حجم الثقة الأمريكية الكبيرة في المملكة، باعتبارها جزءًا من حل الأزمة في اليمن.

كما أشارت إلى أن صفقة الصواريخ ضد الدبابات تأتي في إطار التعاون بين البلدين، في مواجهة إرهاب القاعدة وداعش في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى دعم أمن المملكة الذي يتعرض لتهديدات عديدة، حيث أوضحت التطور الكبير الذي تشهده علاقات البلدين حاليًا على عكس الحال إبان إدارة الرئيس السابق أوباما.

وفي السياق نفسه، وصفت الصحف الأمريكية، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإصلاحي والرجل القوي، كما لفتت إلى جهوده من خلال سلسلة مشروعات متواصلة لدعم المرأة وقطاع الترفيه.

 

السعودية
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ولي العهد
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تعاون
الدفاع الأمريكي
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أحدث التعليقات

ملامح ظلم السنين
لو كنتي عند شنب فقير مالي ثيابة صح ماجلستيي ليلة عندة
وسيم ٢٠٠٠
لا تكثر الحلف باللة لإالة إلا اللة محمد رسول اللة
ابو محمد
فك الحظر بهذه الهمجية والقرارات اللا مبالاة فيها هي اصل المشكلة..
ا
ياليته يرجع الحظر ويخلونه على الاقل 4 شهور ارتحنا والارض ارتاحت حتى الصيف تاخر يومنا محضورين بس قالو فك مؤقت ولعت الارض
أبو عبدالله الحربي
غرامة قوية نزول الشارع بدون كمام بعدها يعمل حساب الكمامة قبل إلباس وعند التكرار اسوارة عدم الخروج والمستهتر رح يعمل ألف حساب جائحة لاتبقي ولا تذر انفس..وقتصاد أهم من مستهتر لانفع فيه غير خسارة الأرواح ودفع الدولة بجائحة الإقتصاد في وقت نحن بحاجة الزيادة وليس تبخر لمستهتر على أرض الحرمين 😷

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