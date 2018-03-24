نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

ظهور ذئب السياسة السعودية بجانب ولي العهد يربك الحسابات ويثير التكهنات

Time منذ سنتين
Views 29420
Comment 15
ظهور ذئب السياسة السعودية بجانب ولي العهد يربك الحسابات ويثير التكهنات

نايف السالم (صدى):
شكل مشهد ظهور رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير بندر بن سلطان برفقة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارته الأمريكية أرباك حسابات الكثيرين بحسب ما وصفه سياسيين، وذلك لما عرف عن الأمير بندر والشهير بذئب السياسة بفهمه وتأثيره في السياسة الأمريكية.

ووصف العديد من المحللين السياسيين ظهور ذئب السياسة الأمير بندر بن سلطان على الساحة في هذا التوقيت خاصة بواشنطن كإنزال حاملة صواريخ نووية ، مؤكدين أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا يرعب فقط وانما يجيد جراءة المفاجأة.

وكانت العاصمة الأمريكية واشنطن، شهدت أمس احتفالا كبيراً استذكر سنوات الصداقة العميقة بين المملكة السعودية وأمريكا، بحضور سمو ولي العهد وبمشاركة شخصيات سعودية وأمريكية صنعت الكثير في سبيل الشراكة الراسخة بين البلدين.

وألقى الأمير محمد بن سلمان الخطاب الرئيسي في الحفل، كما وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين الأسبق وأحد الشخصيات السعودية التي خدمت العلاقات الثنائية بين البلدين الأمير بندر بن سلطان كلمة تحت عنوان معا ننتصر، أضاء فيها على تاريخية تلك الصداقة والعلاقات الراسخة بين البلدين.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
نفسي اعرف الواحد عاجز عن عمره والى كيف
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله لايبلانا
ع. س. ع
صدقت طال عمرك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرفع عنا كل بلاء
عبدالله النصر / حائل
جنود الوطن هم ابناء الوطن لقد حان البيان اتمنى ان يتم التصدي والاعلان بان المساس بالجنود وتعريضهم للخطر امر غير مقبول وان من تسول له نفسه فانه سيتجرع الندم طال الزمن او قصر وان راس مالنا بعد الله هم حماة الوطن وابناؤه المخلصين سواءا على الحدود او في الداخل وانهم تركوا اهاليهم وابناؤهم وبيوتهم لحمايتنا ورعايتنا بعد الله وانه ينفذ واجب وطني استدعي من اجله فهل يكون مصيره التعرض للمصاعب والمصائب وهو في معمعة عمله بدلا من نثني عليه ونحفزه ونشكره انها مصيبة ابتلي بها الوطن من بعض الجانحين يجب علينا جميعا معالجتهم كل حسب امكانياته والله الهادي الى سواء السبيل

أخر الأخبار

بن نصيب يتباهى بلاعب الهلال بعد هدفه المعجزة (فيديو)
بن نصيب يتباهى بلاعب الهلال بعد هدفه المعجزة (فيديو)
Time منذ دقيقتين Views 1095
بالصور..الرياض تشهد إلتزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول على مدار 24 ساعة يوميا
بالصور..الرياض تشهد إلتزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول على مدار 24 ساعة يوميا
Time منذ 4 دقائق Views 1148
برلمانية تركية: أردوغان قرر إعدام المعتقلين السياسيين
برلمانية تركية: أردوغان قرر إعدام المعتقلين السياسيين
Time منذ 7 دقائق Views 1210
شاهد.. فرحة جنونية لآخر مصاب بكورونا بعد شفائه في العراق
شاهد.. فرحة جنونية لآخر مصاب بكورونا بعد شفائه في العراق
Time منذ 9 دقائق Views 207
الأمير سطام بن خالد يهاجم المخالفين من المشاهير: فكوا الناس من شركم والزموا الصمت
الأمير سطام بن خالد يهاجم المخالفين من المشاهير: فكوا الناس من شركم والزموا الصمت
Time منذ 13 دقيقة Views 1239
استثناء 5 أنشطة جديدة من قرار منع التجول
استثناء 5 أنشطة جديدة من قرار منع التجول
Time منذ 18 دقيقة Views 1480
محمد وزيري يكشف طبيعة علاقته بهيفاء وهبي (فيديو)
محمد وزيري يكشف طبيعة علاقته بهيفاء وهبي (فيديو)
Time منذ 21 دقيقة Views 1282
اليابان تقدم عقارا مضادا للأنفلونزا مجانا لـ20 دولة بينهم المملكة
اليابان تقدم عقارا مضادا للأنفلونزا مجانا لـ20 دولة بينهم المملكة
Time منذ 24 دقيقة Views 1757
الامساك بباكستاني تنكر بزي امرأة
الامساك بباكستاني تنكر بزي امرأة
Time منذ 29 دقيقة Views 436
الهند ترفع الحظر عن دواء "هيدروكسي كلوروكين" خشية انتقام "ترامب"
الهند ترفع الحظر عن دواء "هيدروكسي كلوروكين" خشية انتقام "ترامب"
Time منذ 30 دقيقة Views 1607