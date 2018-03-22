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الأعداد السابقة للصحيفة

السياحة والبلديات: ليست في اختصاصنا.. من المسؤول عن منع الأطفال الدخول للمطاعم

Time منذ سنتين
Views 3345
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السياحة والبلديات: ليست في اختصاصنا.. من المسؤول عن منع الأطفال الدخول للمطاعم

علي القحطاني (صدى):
في الأونة الأخيرة، ظهرت عبارات ولافتات تمنع دخول الأطفال دون التاسعة إلى المطاعم، في مدينتي الهفوف والمبرز، التابعتين للأحساء.

وأرجعت المطاعم هذا الأمر، إلى أن الأطفال يقومون بإزعاج الناس، والعبث بمقتنيات المطعم، وكذلك عدم توافر مقاعد جلوس مناسبة لأعمارهم.

وأدى هذا الأمر إلى استياء شديد بين المواطنين، مؤكدين أن الأمر ليس فقط يقف عند المنع من الدخول، وإنما وصل إلى الطرد من المطعم في حال وجود طفل.

من جانبه، أكد المدير العام للهيئة العامة للسياحة بمنطقة مكة المكرمة، محمد العمري، أن السياحة ليست لديها صلاحية تحديد فئات الأسر المسموح لها بالدخول إلى المطاعم، أو منع الأطفال.

أما البلديات، فقد أشار المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء، خالد بوشل، إلى أن العمل البلدي متعلق باشتراطات صحية وفنية، وما يخص الرخص، مؤكداً أن تحديد الفئة العمرية للزبائن ليست من اختصاصهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
هو ناقصينك ..
ابو محمد
كل شوي طالع لنا وجه جديد ..
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
ألله يشفيك
ابو محمد
اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء وكل داء ماعلمناه منها ومالم نعلمه .. آمين ..
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
البسي عبادتك وتعالي القهوه جاهزه خلي النوم

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