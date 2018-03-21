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" الربيعة " يطالب الموظفين بالإبلاغ عن نقص الأدوية لمحاسبة المقصرين

Time منذ سنتين
Views 3557
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" الربيعة " يطالب الموظفين بالإبلاغ عن نقص الأدوية لمحاسبة المقصرين

عادل الحربي (صدى):
أكد وزير الصحة ، الدكتور توفيق الربيعة ، على ضرورة أن يبلغ منسوبي الوزارة في مستشفيات ومستوصفات المناطق والمحافظات ، عن وجود أي نقص في الأدوية ، أو تعطل أجهزة أو وجود مشاكل في الصيانة .

وأشار " الربيعة " إلى أن عدم الإبلاغ عن وجود أي تقصير ، يعرض المسؤول للمساءلة القانونية ، موضحًا ذلك في رسالة إلكترونية أرسلها لجميع موظفي الصحة عبر البريد .

وتضمنت الرسالة تفصيلًا " الوزارة تهتم وتثمن دعمكم لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين ، وبالرغم من أنه سبق توجيه الجميع للإبلاغ عن أي نقص في الأدوية أو تعطل أجهزة ، أو أية مشاكل في الصيانة ، وذلك بالاتصال على مركز خدمات الموظفين ، إلا إنه مازالت تصلنا بلاغات عن تعطل أجهزة أو نقص أدوية أو مشاكل صيانة ، من خلال قنوات أخرى ، وهذا بالتأكيد يؤثر على الخدمة المقدمة " .

وزارة الصحة
بلاغ
تعطل
أدوية
نقص
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ...
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
هو فيه مثير للفتن وسفك الدماء غير طواغيت ايران ...
سلطان
ليس مرض بل هو سقوط في اوامر الشيطان .هل من سرق او زنا نقول مرض نفسي!! عندما نقول مرض نفسي كأننا نبرر هذه المعصية والعياذ با لله.
سلطان
ليس مرض بل هو سقوط في اوامر الشيطان .هل من سرق او زنا نقول مرض نفسي!! عندما نقول مرض نفسي كأننا نبرر هذه المعصية والعياذ با لله.

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