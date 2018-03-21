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بالصور.. أمير الشمالية ‏يلتقي مدير عام السجون

Time منذ سنتين
Views 2786
بالصور.. أمير الشمالية ‏يلتقي مدير عام السجون

سعيد العجل (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في مستهل الاستقبال بمدير عام السجون, متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه خلال الزيارة.

وأشاد سموه بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لنزلاء السجون وأسرهم، مشيداً بدور الإصلاحيات في المملكة في إعادة تهيئة النزيل ليخرج من الإصلاحية عضواً فعالاً في مجتمعه.

وقدّم اللواء الأسمري لسموه نبذة عن الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون بالمنطقة، والبرامج التوعوية داخل الإصلاحيات معبراً عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة الحدود الشمالية والاستماع لتوجيهاته, سائلاً الله تعالى أن يمده وجميع زملائه بالعون والتوفيق للقيام بالواجبات المنوطة بهم.

ولي العهد
السجين
أمير منطقة الحدود الشمالية
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان
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أحدث التعليقات

شاكر العبدلي
يلا يا ابن جدعان ادرس رواتب موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل وهذه الهيئة تحت اشرافك وانت رئيس مجلس ادارتها وتعرف كم رواتبهم فهناك مبالغة كبيرة في رواتبهم التي تصل الى خمسة أضعاف رواتب موظفي الخدمة المدنية بالاضافة إلى بدلات السكن والعلاج والاعاشة والبونص
زائر
لنضمن أننا ليس لدينا إفراط في الرواتب >> صح النوم اللحين صحيتوا وتبغون تتاكدون ما عندكم افراط في الرواتب .. اجل نادي الصقور والابل والترفية ودفع مبالغ كبيرة عشان السوبر الاسباني والايطالي ومناسبات كثير لا تغني ولا تقدم شي
ابو محمد 😎
الله يكفينا شره ..
ابو محمد 😎
هذي ضريبة الفايروس القاتل ..
ابو صالح
محتاج إعانة لتسديد الديوان التي علي حتى لو مبلغ بسيط حيث اني محتاج مساعدتكم لي يفك ضيقتي ويفرج عني كربتي لاني في امس الحاجة إلى المساعدة لسداد بعض الدين الذي علي

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