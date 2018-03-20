بعد خسارته الفادحة .. تسريبات تفضح اليد الخفية لفيسبوك في السياسة الدولية

واشنطن (صدى):

يظهر أن انتخابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقت بظلالها على " فيسبوك " ، التي فقدت الكثير من قيمتها السوقية، بعدما تم تسريب بيانات تقول إن موقع فيسبوك ساعد ترامب على الفوز في الانتخابات بطريقة غير مباشرة.

كما فقدت شركة " فيسبوك " نحو 37 مليار دولار أمريكي من قيمتها السوقية، في أكبر تراجع للشركة في يوم واحد هذا العام.

وقالت الصحف الأمريكية إن سبب الخسارة يأتي بعد فضيحة تسريب بيانات عشرات الملايين من المستخدمين الأمريكيين لاستخدامها في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وكان نصيب المدير التنفيذي للشركة مارك زوكيربرج من هذه الخسارة، نحو 4 مليارات دولار فقدها من حصته الشخصية في أسهم الشركة.

وقالت " فيسبوك " إنها تجري مراجعة داخلية وخارجية شاملة، لتحديد ما إذا كانت البيانات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم لا تزال مع شركة شركة " كمبردج أناليتيكا " للاستشارات السياسية، والتي حصلت على بيانات عملاء فيسبوك لخدمة الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، بالتالي إساءتها لاستخدام البيانات والتعدي على الخصوصية.