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الأعداد السابقة للصحيفة

بعد خسارته الفادحة .. تسريبات تفضح اليد الخفية لفيسبوك في السياسة الدولية

Time منذ سنتين
Views 2861
بعد خسارته الفادحة .. تسريبات تفضح اليد الخفية لفيسبوك في السياسة الدولية

واشنطن (صدى):
يظهر أن انتخابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقت بظلالها على " فيسبوك " ، التي فقدت الكثير من قيمتها السوقية، بعدما تم تسريب بيانات تقول إن موقع فيسبوك ساعد ترامب على الفوز في الانتخابات بطريقة غير مباشرة.

كما فقدت شركة " فيسبوك " نحو 37 مليار دولار أمريكي من قيمتها السوقية، في أكبر تراجع للشركة في يوم واحد هذا العام.

وقالت الصحف الأمريكية إن سبب الخسارة يأتي بعد فضيحة تسريب بيانات عشرات الملايين من المستخدمين الأمريكيين لاستخدامها في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وكان نصيب المدير التنفيذي للشركة مارك زوكيربرج من هذه الخسارة، نحو 4 مليارات دولار فقدها من حصته الشخصية في أسهم الشركة.

وقالت " فيسبوك " إنها تجري مراجعة داخلية وخارجية شاملة، لتحديد ما إذا كانت البيانات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم لا تزال مع شركة شركة " كمبردج أناليتيكا " للاستشارات السياسية، والتي حصلت على بيانات عملاء فيسبوك لخدمة الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، بالتالي إساءتها لاستخدام البيانات والتعدي على الخصوصية.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الحكومه تقول ممنوع التجمع لمصلحتكم ومصلحة الحكومه ومصلحة البشر كافه .. .. لكن ماينفع فيهم الكلام .. .. لا زم حشر باالقوة ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
زعيم اااسيا
يبقى الهلال زعيم ورفيع مقامه وغيره ضعيف منهزم ميؤس حاله يحاول يصمد اما البحر بماله ولكن نهايته غريق فمواجه
ابو محمد
خير ان شاء الله ...
ابو محمد
اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم .. آمين ..

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