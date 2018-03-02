تقارير إيرانية: طهران ليست آمنة لاستضافة أندية المملكة

طهران (صدى):

كشف أحد التقارير الصحفية بإيران، أن طهران ليست آمنة لاستضافة " أندية المملكة "، في أي من مباريات البطولات القارية.

وجاء ذلك عقب مباراة " ديربي طهران " في كرة القدم المقامة أمس، بين فريقي الاستقلال وبرسبوليس، والتي أثارت الجدل على الصعيدين السياسي والرياضي، بعد اعتقال فتيات حاولن دخول الملعب لمشاهدة المباراة ونشوب مواجهات بين مشجعي الفريقين.

وأشار التقرير، إلى أنه بالرغم من اجتماع مسؤولي اتحاد الكرة الإيراني والأمن بقادة المشجعين قبل المباراة، للتأكيد عليهم بضرورة تنظيم وإحكام السيطرة على المشجعين، إلا أن الأمر انتهى بغير هذا، فمنذ انطلاق صفارة البداية، شهدت أرضية الملعب إلقاء مخلفات على اللاعبين ومواجهات بين مدرجات مشجعي الفريقين.

واعتبر التقرير، أن ما حدث في مباراة أمس لم يكن جديرًا بحدث رياضي كبير كدربي العاصمة يحضره رئيس فيفا وجمع من الشخصيات الرياضية المهمة. مشيرًا إلى أنه في لقاء رياضي سابق مع الصين، أُصيب مساعد الحكم في رأسه، بعد إلقاء أحد المشجعين ألعاب نارية " شمروخ " عليه، إذ كان من الممكن أن يتم إلغاء المباراة وفرض فيفا عقوبات وغرامات على اتحاد الكرة الإيراني.

واختتم التقرير بطرح سؤال، إذا سئل إنفانتينو عن رأيه في استضافة إيران للأندية السعودية، فإنه سوف يتذكر على الفور ما شاهده والتصق في ذهنه لهذه المباراة، ولن يقبل بهذه الفكرة، أو على الأقل سيشدد على السلطات الأمنية الإيرانية وفيفا، بضرورة تأمين لاعبي ومشجعي أندية المملكة.