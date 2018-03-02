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تقارير إيرانية: طهران ليست آمنة لاستضافة أندية المملكة

Time منذ سنتين
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تقارير إيرانية: طهران ليست آمنة لاستضافة أندية المملكة

طهران (صدى):
كشف أحد التقارير الصحفية بإيران، أن طهران ليست آمنة لاستضافة " أندية المملكة "، في أي من مباريات البطولات القارية.

وجاء ذلك عقب مباراة " ديربي طهران " في كرة القدم المقامة أمس، بين فريقي الاستقلال وبرسبوليس، والتي أثارت الجدل على الصعيدين السياسي والرياضي، بعد اعتقال فتيات حاولن دخول الملعب لمشاهدة المباراة ونشوب مواجهات بين مشجعي الفريقين.

وأشار التقرير، إلى أنه بالرغم من اجتماع مسؤولي اتحاد الكرة الإيراني والأمن بقادة المشجعين قبل المباراة، للتأكيد عليهم بضرورة تنظيم وإحكام السيطرة على المشجعين، إلا أن الأمر انتهى بغير هذا، فمنذ انطلاق صفارة البداية، شهدت أرضية الملعب إلقاء مخلفات على اللاعبين ومواجهات بين مدرجات مشجعي الفريقين.

واعتبر التقرير، أن ما حدث في مباراة أمس لم يكن جديرًا بحدث رياضي كبير كدربي العاصمة يحضره رئيس فيفا وجمع من الشخصيات الرياضية المهمة. مشيرًا إلى أنه في لقاء رياضي سابق مع الصين، أُصيب مساعد الحكم في رأسه، بعد إلقاء أحد المشجعين ألعاب نارية " شمروخ " عليه، إذ كان من الممكن أن يتم إلغاء المباراة وفرض فيفا عقوبات وغرامات على اتحاد الكرة الإيراني.

واختتم التقرير بطرح سؤال، إذا سئل إنفانتينو عن رأيه في استضافة إيران للأندية السعودية، فإنه سوف يتذكر على الفور ما شاهده والتصق في ذهنه لهذه المباراة، ولن يقبل بهذه الفكرة، أو على الأقل سيشدد على السلطات الأمنية الإيرانية وفيفا، بضرورة تأمين لاعبي ومشجعي أندية المملكة.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
كلها أمور عاديه تحدث بأي بيت فيه ساحر أو مسحور... المهم البسه عاديه ولاكنها مسكونه بشيطان خادم للساحره..لأن الجني اذا تشكل فإنك اذا لمست تلقاه فراغ وكنه دخان
Sh
انا مع ان تترك البنوك مشكورة فرصة لخيار العميل التاجيل او التبرع بقيمة القسط مساهمة لوزارة الصحة والدعم الصحي وتكون مرتبطة بابشر بحيث يظهر للرقابة كم المبالغ التي تبرع بها العملاء واقرو بذلك مساهمة منى مع بلدنا في ظل هذه الظروف أخبرنا وخير بلادنا واحد .. الوضع صعب و ياليت تكون مبادرة البنوك بجعل العميل صاحب قرار في المبادرة اما التأجيل أو استحقاق الدين بشرط المساهمه به لهذا الشهر لوزارة الصحة ودعمهم في مبادرة وطنية تحقق للجميع التألف ويكون ذلك عن طريق ابشر أو تحت مظلة الإمارة.. وهنا يبرز دور البنوك في رحمة العميل بالتأجيل ودور البنوك مع خدمة المجتمع بالتبرع والمساهمة للصحة بالمبلغ المقطوع لهذا الشهر لمن رغب المساهمة .. وفق الله الجميع وحفظ الله بلادنا من كل شر
البرفسور حنس
يالربع ارجعو لرابط الخبر واقرأو آخر تعليق لمحماس... كتب قبل شهر مايلي.. المهم مهم جداً سرعة اكتشاف شخصياتهم حتى لو لم يقبض عليهم لأن هناك احتمال انهم مخططين للهرب خارج البلد فور العمليه بالتنسيق مع شركاء لتهريب المبلغ لاحقاً... وهذا ما حدث...؟ محماس طلع ما هو بسيط
abdul
والسيارتين بيوصّلوك وجهتك في نفس الزمن حيث ان السرعة المسموح لهما لا تختلف سواء في داخل المدن او في الطرق السريعة....هههه
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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