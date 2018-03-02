بالفيديو.. أول تجربة لأكبر طائرة نقل في العالم

عادل الحربي (صدى):

قامت شركة " ستراتولونش " في المملكة لـ " بول ألين " أحد مؤسسي شركة " مايكروسوفت " ، بتجربة أول نموذج لأكبر طائرة نقل في العالم.

حيث نشر " ألين " عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، مقطعًا فيديو، ظهرت فيه الطائرة العملاقة، وهي تسير على المدرج في كاليفورنيا بسرعة قصوى بلغت 46 ميلا في الساعة.

وتبدو الطائرة من تصميمها، وكأنها طائرتين تم دمجهما بجناح واحد، ويهدف القائمون على هذا النموذج استخدام الطائرة كمنصة لإطلاق الصواريخ، حيث يمكن أن تطير بسهولة أكبر إلى مدار الأرض المنخفض أكثر من المركبة الفضائية التقليدية، كما يخطط للطائرة أن تحمل صاروخًا واحدا في المرحلة الأولى، و يمكن أن يزيد العدد ليصل إلى 3 صواريخ مستقبلاً.

فيما يبلغ طول جناحيها 117 مترًا، ويصل وزنها إلى 230 طنًا وارتفاعها 15 مترًا، كما تم تجهيزها بـ28 عجلة، وتسمح الخصائص التقنية للطائرة بنقل حمولة تصل إلى 250 طنًا.

جدير بالذكر، أن ستجري الطائرة، أول رحلة تجريبية العام المقبل.