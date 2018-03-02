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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. أول تجربة لأكبر طائرة نقل في العالم

Time منذ سنتين
Views 4832
بالفيديو.. أول تجربة لأكبر طائرة نقل في العالم

عادل الحربي (صدى):
قامت شركة " ستراتولونش " في المملكة لـ " بول ألين " أحد مؤسسي شركة " مايكروسوفت " ، بتجربة أول نموذج لأكبر طائرة نقل في العالم.

حيث نشر " ألين " عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، مقطعًا فيديو، ظهرت فيه الطائرة العملاقة، وهي تسير على المدرج في كاليفورنيا بسرعة قصوى بلغت 46 ميلا في الساعة.

وتبدو الطائرة من تصميمها، وكأنها طائرتين تم دمجهما بجناح واحد، ويهدف القائمون على هذا النموذج استخدام الطائرة كمنصة لإطلاق الصواريخ، حيث يمكن أن تطير بسهولة أكبر إلى مدار الأرض المنخفض أكثر من المركبة الفضائية التقليدية، كما يخطط للطائرة أن تحمل صاروخًا واحدا في المرحلة الأولى، و يمكن أن يزيد العدد ليصل إلى 3 صواريخ مستقبلاً.

فيما يبلغ طول جناحيها 117 مترًا، ويصل وزنها إلى 230 طنًا وارتفاعها 15 مترًا، كما تم تجهيزها بـ28 عجلة، وتسمح الخصائص التقنية للطائرة بنقل حمولة تصل إلى 250 طنًا.

جدير بالذكر، أن ستجري الطائرة، أول رحلة تجريبية العام المقبل.

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
هههههههه معذور مكثر لبن حمير
لا يهمونك انا مجنونك
اعتقد ان الحمراني لم يعرف بنفسة بأنة متحدث بالإنابة كي يحمل تصريح ويبرزة لك في حال جنابكم الموقر رغب بذلك هو صحفي مجتهد ولة مصادرة ولا يكتب حتى يتوثق بالدليل ليس هو من يوقعة بالفخ بمثلك وهو يعلم ان السعودية بها حرية فضاء صحفي وفق ضوابط منصوص عليها من الجهات المعنية اكيد وضحت الرسالة ام ان بك هوى شلة حسب الله لولم تفهم
عبدالله الخمعلي
كنت اشتري الببس ب٤ قروش ولا اقدر اكمل شربة لحالي من كثر تركيز مادة الكولا والغاز فيه .. و اتوقع ان اللي يشربون بعدي اربع او خمس وكلن يقول شرّح لي .. والغريبه يكفينا كلنا !!
لا يهمونك انا مجنونك
اولآ الداج ذى من سواة مشهور مو بقطيع يتبعة ثانيآ لا ينتقص من اخوتنا الكويتيين غير شخص ناقص
مستغرب وغريب وغربه
خالد الظفيري خلصت المواد الاعلاميه عندك رحت تركض تدور ورا هالمسيكين ؟

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