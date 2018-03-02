نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

طالب أمريكي يسرف في شرب الكحول ويدفع الثمن غاليا

Time منذ سنتين
Views 2072
Comment 2
طالب أمريكي يسرف في شرب الكحول ويدفع الثمن غاليا

واشنطن (صدى):
أخطأ طالب أمريكي، في تحديد وجهة سيارة أجرة تابعة لشركة " أوبر " ، الأمر الذي جعله يسدد فاتورة باهظة، بلغ قدرها 1635 دولار أمريكي، وذلك بسبب إسراف الطالب في شرب الكحول، مما جعله يدفع ثمن ذلك غاليًا.

ويدعى الطالب " كيني بشمان " ، والذي طلب سيارة أجرة من شركة " أوبر " ، عبر التطبيق الخاص الشركة، وذلك بعد ليلة أفرط خلالها في تناول الكثير من المشروبات الكحولية مع أصدقائه، بولاية وست فيرجينيا، في أمريكا.

وأراد الطالب، الذهاب إلى منزل عائلته في ولاية نيوجيرسي، الذي يبعد 500 كم عن مكان سهرته، وما أن دخل الشاب في السيارة، حتى دخل في نوم عميق، ليفاجأ بعد ساعات عدة، بإيجاد " نيوجرسي " ، مما جعله يستشيط غضبًا جراء ما حدث.

كما تسبب إفراط الطالب في شرب الكحول، في قيامه بطلب سيارة أجرة ذات الحجم العائلي، التي تتسع لـ6 أشخاص، مما رفع قيمة الفاتورة.

يشار إلى أن الطالب الأمريكي، قدم شكوى لشركة " أوبر " بشأن الواقعة، لكنها رفضت شكوته، مشيرة لأن السائق نقل الزبون وفق الوجهة التي طلبها.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
Ghanm Gh
الأفضل القطاع الخاص ان يشغلون أبناء الوطن سعودين ولآ يدخلون ولا اجنبي واحد حتي الاقتصاد يعزز في البلد ويقوي لان الأجنبي فلوسه بتروح برى وكذا ينقص من ميزانيه الدوله اما أبناء الوطن الفلوس بتروح في نفس البلد وتصرف على بلدنا
دآنـــــــہہ
لاين !! والا سناب قصدك 🤔😅
عدو الخونة
الموظف السعودي للاسف لا يعرف كيف يمشي اموره ياخالد... الربع ماهمهم معرفة الموظف او اتقانه لعمله... الربه يهمهم اللي يعرف يسلك امورهم هنا وهناك للتمثيل فقط يعني انا مقاول ماسك شلقة بنايات حكومية او قطاع خاص عندي خيارين: اوظف مهندس سعودي ياخذ من 7 الاف ريال وطالع صحيح شغيل وفاهم تخصصه لكن ذمته ضيقة مايطيع يدخل يده بجيبه ويعطي الهندي اللي يشتغل بمختبرات فحص الجودة 200 او الفين ريال لاجل يمشي النتيجة مثل مايسوي ال... وال.... من العمالة الوافدة اللي يكفيها 4 الاف ريال وتوفر لي على الجانب الاخر 200 الف ريال دك تربة او مواصفات حديد او خرسانة او او وقيس على هذا من البقالة الى الهايبر ماركت وكيف ماسكينها من بابها لمحرابها توريد وتوزيع وتصفيف وبرمجة اسعار ووضع خيارات السرقة حسب كل حال بعينها تعرفت على شاب سعودي مبرمج ماشاء الله كان محله هو الوحيد بين عدة محلات كمبيوتر... عرضت عليه مشكلة جهازي وبدقيقتين برم اصابعه تبارك الله وعطاني الجهاز قال تفضل قلت له خير وش فيه؟ قال مافيه شي قلت يعني صلحته قال نعم كم حسابك؟ قال مايحتاج المهم طلبت كرته لاجل اتواصل معه من البيت فيما لو حصل لجهازي مشكلة ونتحاسب بعدين فاعطاني الكرت وقال تفضل لكن مارح انفعك! سالته ليش؟ قال لاني رح اقفل المحل! سالته افا مانت ماشاء الله عليك فلته بس انتظر شوي روح تتعرف عليك الناس... قال المشكلة مش من الناس المشكلة بجيراني اللي تشوفهم مدوخيني يعرضون علي اخلاء المحل مقابل مبلغ وانا ارفض.. قلت زين شكلك فاهمها كويس وحاسبها عدل! قال نعم بس ضايقوني بكل الطرق اطلب قطع غيار يعطلني الموزع بدل اليوم اسبوع وينزل عندهم كل يوم ويرفع علي الاسعار حتى صار محلي مثل ماتشوف تلصف جدرانه مافيش قطع غيار صار على هالحال كم شهر والحال ماشي بالنازل وهم كلهم مع بعض من البائع الى الموزع الى اللي بجنبي يعرض علي تقبيل المحل كل اسبوع مرتين اعرف محلات كوشات للافراح كان المحل فيهم يسوي الكوشة مابين 500 ريال الى الف ريال على اقصى حد وفجاة قفزت الاسعار الى الفين و500 ولما تقصيت لقيت المحلات كوش عليها كلها عمالة معينة او بالاحرى عميل اجنبي واحد وربما تديره ضمن شبكة اكبر قدرات مالية لا تتوقف عند نشاط معين بل من هايبرات ابو ريالين وابو خمسة الى المسلتلزمات الرجالية والنسائية والبلاستيكية والقصابة وفوال الطائف وسمبوسة غوار والرومانسية وكل ماشتهر الا كوشوا عليه

أخر الأخبار

وظائف شاغرة بشركة الاتصالات
وظائف شاغرة بشركة الاتصالات
Time منذ 40 ثانية Views 1006
حريق هائل في موقع تشليح وخردة بالدمام
حريق هائل في موقع تشليح وخردة بالدمام
Time منذ 6 دقائق Views 1115
5 ضرار صحية بسبب "الخبز الأبيض"
5 ضرار صحية بسبب "الخبز الأبيض"
Time منذ 14 دقيقة Views 1292
"الأمن السيبراني" يدعو مستخدمي فايرفوكس وجوجل كروم لتحديث إصداراتهما فوراً
"الأمن السيبراني" يدعو مستخدمي فايرفوكس وجوجل كروم لتحديث إصداراتهما فوراً
Time منذ 24 دقيقة Views 1383
تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة بالمدينة المنورة
تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة بالمدينة المنورة
Time منذ 29 دقيقة Views 1338
بالفيديو..سبب إنساني وراء ذهاب الأمير نايف بنفسه لعيادة طبيبته
بالفيديو..سبب إنساني وراء ذهاب الأمير نايف بنفسه لعيادة طبيبته
Time منذ 56 دقيقة Views 2017
ترامب يبرر عدم ارتداءه " الكمامة "
ترامب يبرر عدم ارتداءه " الكمامة "
Time منذ ساعة Views 1723
مسؤولون بأندية " المحترفين " ينوون الاستقالة
مسؤولون بأندية " المحترفين " ينوون الاستقالة
Time منذ ساعة Views 1664
ضبط فنان عربي شهير بحوزته كمية من المخدرات
ضبط فنان عربي شهير بحوزته كمية من المخدرات
Time منذ ساعتين Views 2282
صحفية تتهم الرئيس الفرنسي الأسبق بالتحرش بها
صحفية تتهم الرئيس الفرنسي الأسبق بالتحرش بها
Time منذ ساعتين Views 2031