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شرطة جازان تكشف تفاصيل اختفاء مروج القات

Time منذ سنتين
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شرطة جازان تكشف تفاصيل اختفاء مروج القات

تركي السالم (صدى):
كشفت شرطة منطقة جازان ممثلة في شرطة محافظة بيش اللثام عن اختفاء وافد من جنسية عربية يبلغ من العمر ١٩ عامًا، حيث عثرت عليه مقتولاً بإحدى المزارع في قرى محافظة صبيا.

وتلقي ضابط الخفر بشرطة محافظة بيش بلاغًا من قبل وافد من جنسية عربية عن تغيب ابنه البالغ من العمر ١٩ عاماً بعد خروجه من البيت في ظروف غامضة ولا يتهم أحداً.

وقالت الشرطة: بناء عليه فقد تم تشكيل فريق بحث وتحر متخصص من شرطة المحافظة قام بدراسة البلاغ والتحري عن تحركات الشاب المتغيب ودراسة سيرته الذاتية والتي أثبتت أن له نشاطا في ترويج وبيع نبات القات المحظور كما أنه له من يشاركه في تلك العمليات وأنه كان آخر عهد له بهم في الليلة التي تسبق تغيبه.

وأضافت: تم التعرف عليهم واتضح أنهم ثلاثة شبان تم رصدهم والإيقاع بهم واحداً تلو الآخر، وبمجابهتهم بما يتوفر لدى جهة الضبط من معلومات اعترفوا باصطحابه لأرض فضاء بإحدى القرى التابعة لمحافظة صبيا وضربه حتى فارق الحياة معللين فعلتهم بالاختلاف على قيمة حملة من نبات القات المحظور.

جازان
المملكة
وافد
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
البرفسور احمد
لا تستعجلون الحكم... به اسباب للحوادث... نوبه قلبيه... نوبة سكر.. سياره اعترضت طريقه وفقد السيطره......الخ
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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