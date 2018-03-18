جامعة الطائف تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين على بند الأجور والمستخدمين

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت جامعة الطائف عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحتي بند الأجور والمستخدمين بمسمى سائق، مراسل مكتبي، عن طريق المسابقة الوظيفية للمتقدمين المؤهلين من السعوديين والسعوديات.

وأوضحت الجامعة أن الشروط الأساسية للوظائف السابقة، هي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولائقًا صحيًا، بالإضافة إلى ضرورة توفر مؤهل الثانوية العامة والأولوية في التقديم للمسجلين في نظام " ساعد " مع ضرورة إرفاق ما يُثبت ذلك.

وأضافت جامعة الطائف، أن لا يزيد عمر المتقدم لوظيفة سائق عن 40 عامًا، وأن لا يزيد عمر المتقدم لوظيفة مراسل عن 35 عامًا عند تقديم الطلب، كما يجب أن يكون المتقدم/ المتقدمة غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة وغير مفصول من الدولة لأسباب تأديبية مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية.

وأشارت الجامعة إلى أن التقديم متاح، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/ 1/ 1439هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1439/7/5 هـ الساعة الثانية ظهرًا، لافتة إلى أن التقديم يكون عبر موقعها الإلكتروني التالي:هنا