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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 27 سيارة بالسويد

Time منذ سنتين
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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 27 سيارة بالسويد

ستوكهولم (صدى):
أصيب 5 أشخاص في حادث اصطدام 27 سيارة على الطريق السريع، أي 22 بالقرب من مدينة " لوند " جنوبي السويد ، كما تسبب الحادث في أضرار ل 9 سيارات نقلت من مكان الحادث.

حيث أن معظم السيارات التي كانت في الحادث، هي سيارات ركاب وكان هناك شاحنة واحدة على الأقل تكدست كلها على الطريق، ونقل الأشخاص الخمسة، أحدهم طفل، إلى المستشفى للعلاج من إصابات طفيفة.

وقد تم إغلاق الجزء الذي وقع فيه الحادث تمامًا أمس، في الحارات المتجهة للجنوب لمدة ثلاث ساعات تقريبًا، فيما عزا المسئولون وقوع التكدس بسبب الرياح القوية وتساقط الثلوج.

السويد
سيارة
اصطدام
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ممتاز ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
ابو محمد 😎
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ، ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصَّراحة راحة ، هذي نتايج الإختلاط المحرّم شرعاً في ديننا الإسلامي✍🏻 فالذي يتبع الشيطان وَ خطواته سينتهي بِه المطاف قتلاً أو رمياً في مكب النفايات 👹😂😂😂👹✍🏻 فالإنسان المسلم المؤمن العاقل يحذر كلّ الحذر من سلك الطرق المحرَّمة المهلكة لنفسه البشريّة الثمينة ؛ كي ينجو بنفسه إلى بر الأمان في الدُنيا وَ الآخرة ✅✅✍🏻. مَع وافر المحبة .

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