بالفيديو .. أحلام تطلب الانسحاب من " ذا فويس "

نورة الشهري (صدى):

طلبت إدارة برنامج " ذا فويس " من المدربين الأربعة ، أن يقوموا بإبداء رأيهم في المتسابقين خلال مرحلة المواجهة ، أثناء الحلقة التي عرضت مساء يوم أمس السبت .

وأثار هذا الطلب ، حيرة المدربين ، حتى وصل الأمر إلى محاولة الفنانة أحلام ، أن تنسحب من البرنامج ، بعدما وقعت في موقف إبداء رأيها في المنافسة بين الثنائي يوسف السلطان وعبود أغوب ، بالرغم من كونها تابعين لفريق عاصي الحلاني وليس فريقها .

وبدأت أحلام في التفكير ، حيث لم تجد ردًا سوى الانسحاب ، قائلة " ممكن أنسحب أنا من ذا فويس ؟ ، لترد عليها المطربة إليسا قائلة " لا غنى عنك أحلام " ، لتصر أحلام قائلة " أنا برجع أقولكم أنه أنا بصراحة ودي انسحب من ذا فويس اليوم.. يعني ما ودي أكفي " .

وحاول عاصي الحلاني ، تخفيف توتر الفنانة التي وقعت في حيرة الاختيار ، ليرد عليها قائلًا " وجود أحلام إضافة لـ ذا فويس " ، فتحاول الفنانة الإماراتية توضيح الأمر ، بأنها طلبت إحضار منديل لها قبل صعود كليهما على المسرح ، لافتة إلى أنهما يغنيان خارج الفضاء .

https://www.facebook.com/MBCTheVoice/videos/1787521311302530/