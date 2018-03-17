نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو .. أحلام تطلب الانسحاب من " ذا فويس "

Time منذ سنتين
Views 7387
Comment 4
بالفيديو .. أحلام تطلب الانسحاب من " ذا فويس "

نورة الشهري (صدى):
طلبت إدارة برنامج " ذا فويس " من المدربين الأربعة ، أن يقوموا بإبداء رأيهم في المتسابقين خلال مرحلة المواجهة ، أثناء الحلقة التي عرضت مساء يوم أمس السبت .

وأثار هذا الطلب ، حيرة المدربين ، حتى وصل الأمر إلى محاولة الفنانة أحلام ، أن تنسحب من البرنامج ، بعدما وقعت في موقف إبداء رأيها في المنافسة بين الثنائي يوسف السلطان وعبود أغوب ، بالرغم من كونها تابعين لفريق عاصي الحلاني وليس فريقها .

وبدأت أحلام في التفكير ، حيث لم تجد ردًا سوى الانسحاب ، قائلة " ممكن أنسحب أنا من ذا فويس ؟ ، لترد عليها المطربة إليسا قائلة " لا غنى عنك أحلام " ، لتصر أحلام قائلة " أنا برجع أقولكم أنه أنا بصراحة ودي انسحب من ذا فويس اليوم.. يعني ما ودي أكفي " .

وحاول عاصي الحلاني ، تخفيف توتر الفنانة التي وقعت في حيرة الاختيار ، ليرد عليها قائلًا " وجود أحلام إضافة لـ ذا فويس " ، فتحاول الفنانة الإماراتية توضيح الأمر ، بأنها طلبت إحضار منديل لها قبل صعود كليهما على المسرح ، لافتة إلى أنهما يغنيان خارج الفضاء .

https://www.facebook.com/MBCTheVoice/videos/1787521311302530/

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو راكان
قرار جيد إيقاف مثل هذا البرنامج . وان كانت هناك برامج اخرى ذات محتوى مخالف للشرع مخالف للعقيدة ننتظر إيقافها. اللهم اصلح حال المسلمين.
المليليح
كلامك مكرر ما تعرف ترد كم كان عمرك قبل عشرين سنه وأنت ماشفت آسيا والبطولة العربية ؟ كم سنه داعس عليك النصر مافزت عليه ؟ مين دقك الموسم الماضي سبعه أهداف في ثلاثة أيام وأخرجك من كأس الملك والدوري ؟ مين دقك الموسم وأخذ منك البطولة العربية ؟ ترى كل اللي قلتلك الموسم الماضي يعني مايمديك تنسى .. صدقت الآن ان الاعلام لاعب بعقولكم ؟ اما باقي الألفاظ الوسخه اللي انت قلتها انا كعالمي ومكانتي العالمية لا تسمح ان ارد عليك مثل هذا الألفاظ القذرة وكلأ وبيئته 🌹🌷
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
الله يرحمه ووالديا رحمة واسعه ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..

أخر الأخبار

الهيئة العامة للأرصاد: وقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة
الهيئة العامة للأرصاد: وقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة
Time منذ 3 دقائق Views 1047
بالفيديو .. مشهد في مسلسل يثير غضب أهالي جزيرة فيلكا
بالفيديو .. مشهد في مسلسل يثير غضب أهالي جزيرة فيلكا
Time منذ 5 دقائق Views 60
بالصور.. نساء يفترشن الأرصفة للتسوُّل بالطائف
بالصور.. نساء يفترشن الأرصفة للتسوُّل بالطائف
Time منذ 7 دقائق Views 1160
وفاة خطاط المصحف الشريف في مجمع الملك فهد بكورونا
وفاة خطاط المصحف الشريف في مجمع الملك فهد بكورونا
Time منذ 16 دقيقة Views 1690
الزكاة والدخل: وكيل الشحن يدفع ضريبة القيمة المضافة نيابة عن المستورد
الزكاة والدخل: وكيل الشحن يدفع ضريبة القيمة المضافة نيابة عن المستورد
Time منذ 19 دقيقة Views 1283
قصة إنشاء مآذن المسجد النبوي
قصة إنشاء مآذن المسجد النبوي
Time منذ 24 دقيقة Views 1324
اتحاد النقل الجوي الدولي: شركات الطيران السعودية قد تخسر 7.2 مليار دولار
اتحاد النقل الجوي الدولي: شركات الطيران السعودية قد تخسر 7.2 مليار دولار
Time منذ 27 دقيقة Views 1332
وكيل كارلوس إدواردو يروي لحظات صعبة قضاها في الحجر الصحي
وكيل كارلوس إدواردو يروي لحظات صعبة قضاها في الحجر الصحي
Time منذ 34 دقيقة Views 1401
حريق شقة في أحد أحياء جدة
حريق شقة في أحد أحياء جدة
Time منذ 35 دقيقة Views 1388
بالفيديو.. حليمة بولند تُعلق على شائعة وفاة زعيم كوريا
بالفيديو.. حليمة بولند تُعلق على شائعة وفاة زعيم كوريا
Time منذ 39 دقيقة Views 136