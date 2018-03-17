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بالصور..سيدة ترسم بالأدوية منتهية الصلاحية

Time منذ سنتين
Views 2363
بالصور..سيدة ترسم بالأدوية منتهية الصلاحية

عمان (صدى):
تقوم صيدلانية أردنية باستغلال أقراص الأدوية منتهية الصلاحية، بدلا من رميها بالنفايات، في عمل لوحات فنية ،توصل من خلالها رسائل هادفة.

وأوضحت الصيدلانية وتدعى " أشجان الناعوري "، أن الفكرة جاءتها عندما أراد مريض أن يستفسر عن كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية ،وبدلا من التخلص من الحبوب ألهمتها إلى إبداع لوحات فنية.

واستخدمت أشجان أقراص الدواء لتغطي بها زجاجا مكسورا لديها في الصيدلية كانت النتيجة لوحة فنية على شكل زهرة فريدة من نوعها وفي غاية الجمال، ومن وقتها وهي تستغل موهبتها في محاولة نشر الوعي بشأن الأدوية منتهية الصلاحية.

 

 

الأردن
صيدلية
أدوية
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ...
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
هو فيه مثير للفتن وسفك الدماء غير طواغيت ايران ...
سلطان
ليس مرض بل هو سقوط في اوامر الشيطان .هل من سرق او زنا نقول مرض نفسي!! عندما نقول مرض نفسي كأننا نبرر هذه المعصية والعياذ با لله.
سلطان
ليس مرض بل هو سقوط في اوامر الشيطان .هل من سرق او زنا نقول مرض نفسي!! عندما نقول مرض نفسي كأننا نبرر هذه المعصية والعياذ با لله.

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