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بريانكا شوبرا تحصد جائزة أسوأ فيلم

Time منذ سنتين
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بريانكا شوبرا تحصد جائزة أسوأ فيلم

أماني الغامدي (صدى):
في أول فيلم هوليوودي تشارك به، حصدت النجمة الهندية ​بريانكا شوبرا​، جائزة أسوء فيلم في عام 2017 ضمن حفل توزيع جوائز Razzie، عن فيلم " Baywatch " .

وشارك نجم هوليوود وبطل الفيلم " ذا روك " عدة صور خلال تسلمهم الجائزة على حساباته الشخصيه بمواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن قبوله بها برحابة صدر.

وأوضح أن الفيلم بالفعل كان سيئا على الرغم أن فريق العمل كانت لديه نوايا حسنه أثناء صناعة الفيلم، ولكن لم يسر الأمر كما هو مخطط له.

وأضاف: " من المضحك أن الفيلم كان سيئا لدرجة أنه تم ابتكار جائزة خصيصًا له، وهي أن الفيلم كان سيئا للغاية لدرجة أنك أحببته في نهاية الأمر " .

ذا روك
أسوأ فيلم
النجمة الهندية بريانكا شوبرا
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