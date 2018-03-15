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زوج يحاول إقناع زوجته بـ " الاستروكس " .. والزوجة تطلب الخلع

Time منذ سنتين
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زوج يحاول إقناع زوجته بـ " الاستروكس " .. والزوجة تطلب الخلع

القاهرة (صدى):
أقدمت " سالي " ، البالغة من العمر 30 سنة، على رفع دعوى خلع ضد زوجها؛ أمام محكمة الأسرة بمصر؛ لإدمان زوجها على " الاستروكس " ، قائلة:

" جوزي وصل بي الأمر، بمحاولة معاشرتي أمام ابني، وهو تحت تأثير المخدرات، ولما اعترض، يضربني ويقولي جربي الاستروكس، هتحسي أنك طايرة في السما " .

وتروي " سالي " قصة معاناتها مع زوجها، قائلة: " زوجي لم يكترث لسوء أحوالنا المادية، والعمل على زيادة دخله، بل لجأ لتعاطي المخدرات؛ بحجة نسيان همومه، ومع مرور الأيام بدأ يترك المنزل، ويتأخر حتى منتصف الليل " .

مضيفة: " علمت بتعاطي زوجي لمخدر الأستروكس، حينما حاول التحرش بنجله أحد الجيران، لكن والدها تعدى عليه، حتى أصابوا بكدمات عدة، نقل على إثرها لإحدى المستشفيات؛ واكتشفت حينها أنه يتعاطى المخدرات " .

يُذكر أن الزوجة، حاولت إقناع زوجها بالإقلاع عن المخدرات، إلا أنها فشلت في ذلك، كما رفض تطليقها إلا بعد ترك نجلها؛ لذا قررت رفع دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة برقم 972 لعام 2018.

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أحدث التعليقات

رااايق
ما أدري ليه كثرت الأشاعات هذه الأيام **** القلوب المريض والنفسيات الحاقدة ***** وبعضهم يكون من خارج المملكة لحاجه في نفس بعض الدول الحاقدة على المملكة **** مملكتنا جسد واحد *** قال صلى الله عليه وسلم : " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر " ***
Az
هههههههههههه 😁😁😁😁😁🤔🤔🤔🤔🤔(تطيح) مصطلح عامي (تسقط)افضل بحكم انكم صحيفة
زائر
جربوا نصر اللات يمكن ينفعكم قولوا : با حسين .. يا حسين .. يمكن يجيكم مدد ( لا باركن فبكن .. وش مودبكم لبنان وعندكم مهلة وإنذار سابق للعودة .. الحين عرفتم من هو أبوكم .. ومن هو عزوتكم .. أنا متأكد أن طويل العمر حفظه الله لن يتخلى عنكم بالرغم من ذيلكن الأعوج .. سوف يرسل لكن طائرة خاصة لأنكم تحملون الهوية الوطنية وصاحب القلب الكبير لا يفرق بين أبناء الوطن .. بس تكفون إذا رجعكم احفظوا المعروف ولا تلعبون بذيولكم السعودية أشرف لكم من إيران النجسة أيها الأنجاس
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان

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