نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

دراسة: المدخنون أكثر عرضة لفقدان السمع

Time منذ سنتين
Views 3279
دراسة: المدخنون أكثر عرضة لفقدان السمع

طوكيو (صدى):
كشفت دراسة يابانية حديثة أن التدخين يجعل المدخنين أكثر عرضة لخطر الإصابة بفقدان السمع، وتعتبر تلك الدراسة استكمالًا لأبحاث أجريت من قبل، حول أخطار التدخين على السمع.

حيث كشفت دراسة أمريكية، في عام 2013 أن المدخنين معرضون للإصابة بضعف السمع بالمقارنة مع غير المدخنين.

وأجريت الدراسة الحديثة على أكثر من 50 ألف شخص، بينهم مدخنون حاليون وسابقون وغير مدخنين، في دراسة امتدت على مدار 8 أعوام.

وبتحليل البيانات من الفحوصات الطبية السنوية، التي شملت اختبارات السمع، واستبيان حول نمط الحياة المتعلق بالصحة، بالإضافة إلى عدد السجائر التي يدخنها الأشخاص يوميًا، وجد الباحثون أن التدخين ضاعف من خطر الإصابة بفقدان السمع، بمعدل 1.2 إلى 1.6 مرة أكثر من غير المدخنين.

 

دراسة
التدخين
السمع
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
مرتفعه المحنه عند الحقيره
ابو محمد 😎
كفو يارجال ، انتم اللي ماتقبلون الذل والمذله ، شدوا حيلكم واستمروا ..
د محمد ماجد بخش
ومتى تكون الإلكترونات ممثلة الوحدات المغناطيسية عندما نحول القيمة المقاسة لها لوحدة قياسية مرتبطة بالفراغ المحوري الكارتيزي في الاتجاهات الثمانية الرئيسة والفرعية ولكن العدد ليس إلا مثلا لوحدات فراغ إضافية ممثلة لوحدات تمثيل الكتلة الفراغية المحددة بالدرجة الفراغية المحددة بالثقالة الفراغية الممثلة بعدد الذرات المكافيء لوحدة المركز حول الكتلة في الفراغ المكافيء لوحدة العنصر الممثل الممثلة لوحدة المجموع الممثل للوحدة الثقالية الكلية المغناطيسية
ابو عمار
يستاهل الخرونق
ابو محمد 😎
الحمد لله .. .. اللهم اجلِ الغمة عن الأمه ، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين .. آمين ..

أخر الأخبار

ضبط شاب اعتاد التحرش بابنة الجيران
ضبط شاب اعتاد التحرش بابنة الجيران
Time منذ 8 دقائق Views 125
صور ترصد " القمر الفراولة "
صور ترصد " القمر الفراولة "
Time منذ 53 دقيقة Views 349
انتحار وافد في حديقة عامة لعدم وجود فرصة عمل بالكويت
انتحار وافد في حديقة عامة لعدم وجود فرصة عمل بالكويت
Time منذ ساعة Views 395
الحوثيات يصفين سجينة يمنية ويزعمن انتحارها
الحوثيات يصفين سجينة يمنية ويزعمن انتحارها
Time منذ ساعة Views 1897
بالفيديو..لبنانيون يشعلون النار في صورة الإرهابي حسن نصرالله
بالفيديو..لبنانيون يشعلون النار في صورة الإرهابي حسن نصرالله
Time منذ ساعتين Views 1894
" المرور " توضح شرط استقبال المتقدمين لمدارس تعليم القيادة
" المرور " توضح شرط استقبال المتقدمين لمدارس تعليم القيادة
Time منذ ساعتين Views 2215
بالفيديو.." لبنان ينتفض " للمطالبة بنزع سلاح ميليشيا حزب الله
بالفيديو.." لبنان ينتفض " للمطالبة بنزع سلاح ميليشيا حزب الله
Time منذ 3 ساعات Views 2037
" الوصفة المغربية " لمواجهة كورونا بعد تسجيل نسبة شفاء مرتفعة
" الوصفة المغربية " لمواجهة كورونا بعد تسجيل نسبة شفاء مرتفعة
Time منذ 3 ساعات Views 3404
الشمراني يرغب في العودة للوحدة والإدارة تؤجل الرد
الشمراني يرغب في العودة للوحدة والإدارة تؤجل الرد
Time منذ 3 ساعات Views 2302
الغاز المسيل يهدد بانتشار كورونا في أمريكا
الغاز المسيل يهدد بانتشار كورونا في أمريكا
Time منذ 4 ساعات Views 1913