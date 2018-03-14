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الأعداد السابقة للصحيفة

بعد المقاطعة البريطانية.. أبرز مبررات انسحاب الدول من المونديال

Time منذ سنتين
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بعد المقاطعة البريطانية.. أبرز مبررات انسحاب الدول من المونديال

ماجد محمد (صدى):
أحيا قرار بريطانيا مقاطعة كأس العالم في روسيا بشكل رسمي ، حوادث مشابهة إلى الذاكرة ، لعمليات انسحاب شهيرة في تاريخ المونديال من مختلف دول العالم .

وبالرغم من أن هذا لا يعني انسحاب المنتخب البريطاني من المونديال ، إلا أنه تعد أبرز حوادث المنتخبات المنسحبة ؛ رفض الأوروغواي في البطولة الأولى بإيطاليا ، وذلك بسبب عدم حضور المنتخبات الأوروبية إلى مونتفيديو للمشاركة ، فيما كان أكثر المواقف طرافة ، عندما طلب المنتخب الهندي اللعب بدون أحذية .

وقررت منتخبات إنجلترا وإيرلندا وويلز وسكوتلاندا ، رفض المشاركة في المونديال الإيطالي أيضًا ، حيث يرون أن بطولاتهم المحلية أفضل بكثير من كأس العالم ، حتى أن عضو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تشارلز سوتكليف ، وصف المونديال بـ " النكتة " .

وفي بطولة المونديال عام 1985 ، رفضت إيران ومصر وإندونيسيا والسودان ، اللقاء مع إسرائيل ، والتي تم نقلها للعب مباراة فاصلة مع ويلز ، وهي أحد المنتخبات الغير متأهلة ، إلا أنها خسرت .

ورفض الاتحاد الإفريقي مسبقًا ، المشاركة في البطولة التي أقيمت بالمكسيك عام 1970 ، بعدما منح فيفا مقعدًا واحدًا فقط لقارات أوقيانوسيا وآسيا وإفريقيا ، لتمتنع عن المشاركة في التصفيات ، للمرة الأولى التي يقاطع فيها المونديال قارة بأكملها .

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أحدث التعليقات

ابو راكان
قرار جيد إيقاف مثل هذا البرنامج . وان كانت هناك برامج اخرى ذات محتوى مخالف للشرع مخالف للعقيدة ننتظر إيقافها. اللهم اصلح حال المسلمين.
المليليح
كلامك مكرر ما تعرف ترد كم كان عمرك قبل عشرين سنه وأنت ماشفت آسيا والبطولة العربية ؟ كم سنه داعس عليك النصر مافزت عليه ؟ مين دقك الموسم الماضي سبعه أهداف في ثلاثة أيام وأخرجك من كأس الملك والدوري ؟ مين دقك الموسم وأخذ منك البطولة العربية ؟ ترى كل اللي قلتلك الموسم الماضي يعني مايمديك تنسى .. صدقت الآن ان الاعلام لاعب بعقولكم ؟ اما باقي الألفاظ الوسخه اللي انت قلتها انا كعالمي ومكانتي العالمية لا تسمح ان ارد عليك مثل هذا الألفاظ القذرة وكلأ وبيئته 🌹🌷
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
الله يرحمه ووالديا رحمة واسعه ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..

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