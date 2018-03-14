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الأعداد السابقة للصحيفة

شرطة الجوف تواصل حملتها اليومية لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة

Time منذ سنتين
Views 3191
شرطة الجوف تواصل حملتها اليومية لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة

علي العنزي (صدى):
تواصل شرطة منطقة الجوف بصفة يومية المشاركة مع عددٍ من الجهات الحكومية بتنفيذ حملة "وطن بلا مخالف"، المعنية بتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أن الحملة استهدفت هذا اليوم مواقع تجمع الوافدين، على غرار المشاريع الزراعية بمركزي ميقوع وبسيطا، وضبطت مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، جرت إحالتهم للجهات ذات الاختصاص.

ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات (999)، وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم، حتى لا يتعرضون للمسائلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات لمتعلقة بهذا الصدد.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الخبر مكركب ، الظاهر انه ترجمة قوقل ، واللي نقلها ماعرف ينسقها ..
ابو محمد
سبحان من انجاه ..
ابو محمد
كلام سليم ..
ابوبدر
وليه ما اكتفى بما صور واخذ رقم السيارة وابتعد عن السيارة ترى الواحد ما يعرف وش حالة السائق (يمكن يكون ماهو بوعيه) . يا حبايب اذا تعرضتوا لاي موقف مماثل لا توقف امام السيارة. خذ الرقم وبلغ. لانك بخالة مثل هذي راح يلحقك الغلط.
الأحساء
كم بقي بالعمر خلاف أخوأن ٧٠ عام مانقول غير أحمق أخوه 🌴

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