رعب إيراني بعد إقالة وزير الخارجية الأمريكي

طهران (صدى):

كشف الإعلام الإيراني، اليوم الأربعاء، عن وجود مخاوف كبيرة لدى الدوائر السياسية وصناع القرار في طهران، وذلك عقب إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، واستبداله بمايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية.

وأشار إعلام طهران أن ذلك خطوة تمهيدية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى في عام 2015، خصوصًا وأن " بومبيو " معارض قوي للاتفاق النووي الذي عقدته إيران مع الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما.

وأوضحت إحدى الصحف المقربة من الحرس الثوي الإيراني خوف بلادها من إقالة تيلرسون معلقةً: " مع تعيين بومبيو باعتباره شخص لديه نزعة مناهضة لإيران، يبدو أن معادلات الاتفاق النووى أصبحت أكثر تعقيدًا من أي وقت آخر، وقبل أقل من شهر؛ حيث يتعين على البيت الأبيض الموافقة على تمديد الإتفاق " .

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