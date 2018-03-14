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رعب إيراني بعد إقالة وزير الخارجية الأمريكي

Time منذ سنتين
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رعب إيراني بعد إقالة وزير الخارجية الأمريكي

طهران (صدى):
كشف الإعلام الإيراني، اليوم الأربعاء، عن وجود مخاوف كبيرة لدى الدوائر السياسية وصناع القرار في طهران، وذلك عقب إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، واستبداله بمايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية.

وأشار إعلام طهران أن ذلك خطوة تمهيدية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى في عام 2015، خصوصًا وأن " بومبيو " معارض قوي للاتفاق النووي الذي عقدته إيران مع الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما.

وأوضحت إحدى الصحف المقربة من الحرس الثوي الإيراني خوف بلادها من إقالة تيلرسون معلقةً: " مع تعيين بومبيو باعتباره شخص لديه نزعة مناهضة لإيران، يبدو أن معادلات الاتفاق النووى أصبحت أكثر تعقيدًا من أي وقت آخر، وقبل أقل من شهر؛ حيث يتعين على البيت الأبيض الموافقة على تمديد الإتفاق " .

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
كلها أمور عاديه تحدث بأي بيت فيه ساحر أو مسحور... المهم البسه عاديه ولاكنها مسكونه بشيطان خادم للساحره..لأن الجني اذا تشكل فإنك اذا لمست تلقاه فراغ وكنه دخان
Sh
انا مع ان تترك البنوك مشكورة فرصة لخيار العميل التاجيل او التبرع بقيمة القسط مساهمة لوزارة الصحة والدعم الصحي وتكون مرتبطة بابشر بحيث يظهر للرقابة كم المبالغ التي تبرع بها العملاء واقرو بذلك مساهمة منى مع بلدنا في ظل هذه الظروف أخبرنا وخير بلادنا واحد .. الوضع صعب و ياليت تكون مبادرة البنوك بجعل العميل صاحب قرار في المبادرة اما التأجيل أو استحقاق الدين بشرط المساهمه به لهذا الشهر لوزارة الصحة ودعمهم في مبادرة وطنية تحقق للجميع التألف ويكون ذلك عن طريق ابشر أو تحت مظلة الإمارة.. وهنا يبرز دور البنوك في رحمة العميل بالتأجيل ودور البنوك مع خدمة المجتمع بالتبرع والمساهمة للصحة بالمبلغ المقطوع لهذا الشهر لمن رغب المساهمة .. وفق الله الجميع وحفظ الله بلادنا من كل شر
البرفسور حنس
يالربع ارجعو لرابط الخبر واقرأو آخر تعليق لمحماس... كتب قبل شهر مايلي.. المهم مهم جداً سرعة اكتشاف شخصياتهم حتى لو لم يقبض عليهم لأن هناك احتمال انهم مخططين للهرب خارج البلد فور العمليه بالتنسيق مع شركاء لتهريب المبلغ لاحقاً... وهذا ما حدث...؟ محماس طلع ما هو بسيط
abdul
والسيارتين بيوصّلوك وجهتك في نفس الزمن حيث ان السرعة المسموح لهما لا تختلف سواء في داخل المدن او في الطرق السريعة....هههه
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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