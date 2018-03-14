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غارات جوية جديدة على الغوطة الشرقية ومقتل 24 مدنيا

Time منذ سنتين
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غارات جوية جديدة على الغوطة الشرقية ومقتل 24 مدنيا

دمشق (صدى):
شنت الطائرات الحربية التابعة لنظام الأسد وحلفاؤه، اليوم الأربعاء، غارات جوية جديدة استهدفت مناطق وبلدات غوطة دمشق الشرقية، لتعاود الانفجارات إليها من جديد.

وأوضح المرصد الصوري لحقوق الإنسان، أن الغارات استهدف المناطق الخاضعة لسيطرة فليق الرحمن وحركة أحرار الشام الإسلامية المعارضة، ومناطق في مركز سقبا للدفاع المدني.

وأضاف أن الطائرات السورية والروسية استهدفت مناطق " جسرين، حرستا، سقبا، وحمورية " بـ 30 غارة جوية، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 30 صاروخ أرض- أرض مع قصف مدفعي وصاروخي.

وأسفر القصف المستمر والمتواصل عن قتل مدنيين، وإصابة أكثر من 60 آخرين، بالإضافة إلى أَرار مادية ودمار في البنية التحتيه وممتلكات مواطنين، بينهم عدد كبير عالف في الأبنية التي تعرضت للقصف.

كما أشار المرصد إلى أنه بذلك ترتفع حصيلة الخسائر البشرية خلال أكثر من 24 ساعة إلى 24 شهيد مدني بينهم طفلان ومواطنة، فيما ارتفع عدد الجرحى مجددًا ليبلغ أكثر من 200 جريحًا مدنيًا بينهم عشرات الأطفال والمواطنات.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هذا الاهبل يعتبر عدو للبلاد والعباد والمفروض يتم اطلاق النار عليه قبل ان ينشر المرض بين الناس
عدو الخونة
ايي ياعيب الشوووم باطل وينن اولاد لخالوووو اخوان واخوات الماما ولو كلياتهن وكل حبابين النظيم معاهن بيتسابئوا عليك اي موووو سعودييييية
ابو عمار
انت حره يا هند فيما تلبسين اذا كنت مقتنعه بما تفعلين فلا تردي على من ينتقدك وكما تعلمين ان ارضاء الناس غاية لا تدرك
برق امصحا
وقالوا الحالات في تناقص بسبب العزل المنزلي وحظر التجول....اليوم رقم مهوووول.....الله يشفي كل مريض ويرحمنا برحمته
برنس
ياحظهم استمتعوا

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