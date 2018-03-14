تدشين حملة لتطعيم 2 مليون طفل ضد الدفتريا باليمن

فهمي محمد (صدى):

نظم عدد من الأطباء فى وزارة الصحة اليمنية، حملة لتطعيم الأطفال ضد مرض الدفتيريا فى أكثر من محافظة ومدينة يمنية، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.

وأطلقت منظمتا الصحة العالمية و"اليونيسيف" بداية الأسبوع، حملة لتطعيم أكثر من مليونى طفل يمنى فى 20 محافظة ضد مرض الدفتيريا (الخناق)، فى مسعى للحد من انتشاره وتقليل نسبة الوفيات بين الأطفال، وذلك فى أعقاب ارتفاع الإصابات إلى نحو ألف إصابة، خصوصاً فى المناطق التى يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون.

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فى وقت سابق، ارتفاع الوفيات جراء مرض الدفتيريا فى اليمن، إلى 73 حالة، منذ أغسطس 2017، مشيرة إلى أنه تم تسجيل هذه الحالات فى 20 محافظة من أصل 23، وفى 176 مديرية من أصل 333، حتى 10 مارس 2018.