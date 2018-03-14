calendar

تدشين حملة لتطعيم 2 مليون طفل ضد الدفتريا باليمن

Time منذ سنتين
Views 3162
تدشين حملة لتطعيم 2 مليون طفل ضد الدفتريا باليمن

فهمي محمد (صدى):
نظم عدد من الأطباء فى وزارة الصحة اليمنية، حملة لتطعيم الأطفال ضد مرض الدفتيريا فى أكثر من محافظة ومدينة يمنية، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.

وأطلقت منظمتا الصحة العالمية و"اليونيسيف" بداية الأسبوع، حملة لتطعيم أكثر من مليونى طفل يمنى فى 20 محافظة ضد مرض الدفتيريا (الخناق)، فى مسعى للحد من انتشاره وتقليل نسبة الوفيات بين الأطفال، وذلك فى أعقاب ارتفاع الإصابات إلى نحو ألف إصابة، خصوصاً فى المناطق التى يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون.

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فى وقت سابق، ارتفاع الوفيات جراء مرض الدفتيريا فى اليمن، إلى 73 حالة، منذ أغسطس 2017، مشيرة إلى أنه تم تسجيل هذه الحالات فى 20 محافظة من أصل 23، وفى 176 مديرية من أصل 333، حتى 10 مارس 2018.

 

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
محمد جاسم
انا ميكانيكي سيارات وعندي 3 طرق مختلفه عن بعض ومن غير هذه الطريقة المليئة بالمتاعب والعثرات المهم الحمدلله بفيد نفسي وبفيد غيري
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان

أخر الأخبار

قرارات الموارد البشرية للتخفيف على القطاع الخاص
قرارات الموارد البشرية للتخفيف على القطاع الخاص
Time منذ 45 دقيقة Views 2117
ياسين حمزة في الحجر المنزلي وتحدي المناديل
ياسين حمزة في الحجر المنزلي وتحدي المناديل
Time منذ 46 دقيقة Views 410
الحمراني يكشف عن «أكشن مو طبيعي» في قضية خاطفة الدمام
الحمراني يكشف عن «أكشن مو طبيعي» في قضية خاطفة الدمام
Time منذ 49 دقيقة Views 2460
الجوكم : ايقاف سلمان الفرج بسبب حديث الشفايف يكشف كذبه ان للهلال نفوذ
الجوكم : ايقاف سلمان الفرج بسبب حديث الشفايف يكشف كذبه ان للهلال نفوذ
Time منذ 50 دقيقة Views 396
أحمد الشمراني : الهلال والنصر اجوائهم مخملية في اللجان
أحمد الشمراني : الهلال والنصر اجوائهم مخملية في اللجان
Time منذ 51 دقيقة Views 256
شاهد.. رسالة من حمد الله للجماهير
شاهد.. رسالة من حمد الله للجماهير
Time منذ 54 دقيقة Views 1629
بالفيديو.. مايا دياب في برنامج على «انستجرام» لمواجهة الأزمة
بالفيديو.. مايا دياب في برنامج على «انستجرام» لمواجهة الأزمة
Time منذ ساعة Views 1240
إيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية
إيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية
Time منذ ساعة Views 2016
الدوري في روسيا البيضاء يسمح للجماهير بحضور المباريات رغم تفشي الوباء القاتل 
الدوري في روسيا البيضاء يسمح للجماهير بحضور المباريات رغم تفشي الوباء القاتل 
Time منذ ساعة Views 1496
تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين
تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين
Time منذ ساعة Views 3113