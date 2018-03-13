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الأعداد السابقة للصحيفة

الخميس.. حفل تكريم الفائزات بجائزة " راعية " في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

Time منذ سنتين
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الخميس.. حفل تكريم الفائزات بجائزة " راعية " في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

حمود العنزي (صدى):
تستضيف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حفل جائزة " راعية " لتكريم المرأة السعودية المسؤولة ، وذلك بعد غد الخميس.

ويأتي إطلاق جائزة المرأة السعودية المسؤولة " راعية " ، بهدف تثمين دور المرأة ، وتسليط الأضواء على نماذج ناجحة تُلهم الأجيال الحالية والقادمة، لإبراز دور المرأة في شتى المجالات، العلمية والعملية والاقتصادية والاجتماعية.

وتستهدف الجائزة الأولى من نوعها على مستوى المملكة تكريم المرأة السعودية المسؤولة في خمسة فئات، " راعية الأسرة، راعية التعليم، راعية المجتمع، راعية الإبداع والابتكار ، والراعية الواعدة, فيما استقبلت أمانة الجائزة ما يزيد عن ألف طلب ترشح، تم اختيار ثلاثة مرشحات للتأهل إلى المرحلة النهائية، فيما سيتم تقديم جائزة مقدارها خمسون ألفاً لصاحبة المركز الأول في كل فئة.

 

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أحدث التعليقات

المليليح
طيب اكتب لاعب مغربي نضال زهير لو انه هلالي قلتوا اسم النادي واسم اللاعب حطيتوه عنوان رئيسي ليه زعلان
طاقية
قصدك ١٧٠ مليون يقول باقي في المحكمه وقبلها يقول مافيه ههههههههه
أبوسطام
مع احترامي وتقديري للجهه المسؤوله عن منع التجمعات في هذه المنطقه اقول لهم هذا التجمع خطر علينا ارجوكم امنعوهم فنحن ابناء البلد محبوسون في بيوتنا وهؤلاء هم من ينقل لنا المرض
خالد
والله الجواب باين من عنوانه سماجه وسخافه وابتذال ومحاوله اصحابك بالقوه وتكرار في الشخصيات والله اني حاولت ان اضحك ولو لاتفه الاسباب ولكني لم استطع حسفي على الدكتور الشمراني فهو وضع في المسلسل الخطاء فهو فنان قدير ولا يستحق هذا المكان.
أبوسطام
الحمد لله رب العالمين إن شا الله رفع الحظر عن المملكة قريبا ان شا الله .

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