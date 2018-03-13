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بعد مواساة صديقه.. أمير حائل يكرم الطفل " فراس " .. والأم: أخجلتنا

Time منذ سنتين
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بعد مواساة صديقه.. أمير حائل يكرم الطفل " فراس " .. والأم: أخجلتنا

علي العنزي (صدى):
كرم أمير منطقة حائل الطفل " فراس الشمري " الذي حلق شعر رأسه تضامنًا مع صديقه " يزن " المصاب بمرض " ثعلبة الرأس " ، بهدية على موقفه الأخوى ومبادرته الإنسانية الرائعة منه اتجاه صديقه وابن عمته.

كما كرمت مدرسة المحمدية بحائل وهي مدرسة الطالبان " فراس و يزن " ، الطفل فراس أمام جميع زملائه في فناء المدرسة، تقديرًا لموقفه الأخوي وحتى يكون قدوة لباقي زملائه.

ومن جانبه وجه والد الطفل " فراس الشمري " الشكر لصحة حائل على هذا التكريم، مؤكدًا أن ابنه طلب منه حلق رأسه يوم السبت الماضي، وعند سؤال عن سبب ذلك، أخبره بأن زميله وابن عمته " يزن " يعاني من التساقط في الشعر ويُحرج أمام الطلاب بسبب هذا التساقط، ويريد أن يواسيه.

وأوضح والد الطفل أنه شجعه على هذا القرار وقام بحلق رأسه كما يريد، مشيرًا إلى أن الحالة النفسية لـ " يزن " تحسنت كثيرًا بعد وقوف ابنه بجانبه وأصبح طبيعيًا في المدرسة بعد الإحراج الذي كان يتعرض له والعقدة النفسية التي عانى منها.

كما أشادت والدة يزن بهذا المبادرة الرائعة من ابن أخيها، قائله " أخجلتنا يا فراس بحُسن صنيعك، يا ليت أحد يشوف نفسية ابني يزن، بعد مؤازرة فراس له، أقلها رجع للمدرسة ونزل الكاب من على رأسه " .

طفل
صلع
الثعلبة
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أحدث التعليقات

سالم التميمي
لو طبق الحكم القانون لتم طردك من الشوط الأول بسبب كثرة المخاشنات المتعمدة من قبلك وبعدها سوف تكون النتيجة للهلال بكمية عالية من الأهداف .
غييييوووورررر
جزاها الله خير
غييييوووورررر
جزاها الله خير
غييييوووورررر
الجاهل عدو نفسه الله يصلح حالهم ويهديهم
غييييوووورررر
الجاهل عدو نفسه الله يصلح حالهم ويهديهم

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