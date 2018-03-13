بالصور.. إغلاق عدد من المحال المخالفة وحملة لرفع المخلفات في جازان

تركي السالم (صدى):

رصدت بلدية محافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان، اليوم الثلاثاء، 31 مخالفة، كما أغلقت عددًا من المحال التجارية المخالفة، ضمن حملة " وطن بلا مخالف " .

وأوضحت أمانة منطقة جازان عبر حسابها الرسمي على موقع " تويتر " أن بلدية محافظة هروب تواصل عمليات رفع المخلفات والأشجار المشوهة للمنظر العام ضمن حملة معالجة التلوث البصري.

وفي السياق نفسه، أزالت بلدية محافظة صامطة مخلفات البناء والأنقاض والأشجار الضارة، وردم المستنقعات، بالإضافة إلى تسوية أسطح التربة من الأراضي الفضاء وحول المدارس والتجمعات السكانية، كما أزالت مظاهر التلوث البصري في قرية أبو حجر الأعلى بالمحافظة.

بينما استمرت بلدية العيدابي في صيانة طرق القرى الجبلية الوعرة بإستخدام المعدات الثقيلة، كما أطلقت حملة شاملة للحد من إنتشار الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية، من خلال فريق عمل متخصص.

وعلى جانب آخر، ضبطت بلدية محافظة أبو عريش أطعمة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إغلاق عددًا من المحال غير المهياة، ورصدت عمالة بلا شهادات صحية، وذلك في حملة شملت المحال التجارية في المحافظة.