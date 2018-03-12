حملة لإزالة العشوائيات والظواهر السلبية بمخططات ولي العهد بمكة

نايف السالم (صدى):

شكلت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة لجنة رقابية بمشاركة ادارة الخدمات والادارة الفنية وجميع الاقسام لمتابعة وإزالة الظواهر السلبية والعشوائيات في مخططات ولي العهد (1-2-3-4) لمدة أسبوعين .

وقال رئيس البلدية المهندس ممدوح عراقي إن البلدية عمدت الى تكثيف عمل اللجان بعد ملاحظة عدد من الظواهر السلبية التي تشوه المظهر العام ، مثل انتشار اللوحات الاعلانية العشوائية ، وممارسة بعض الأنشطة بدون تراخيص نظامية .

وقامت اللجنة بإزالة عدد كبير من اللوحات الإعلانية غير القانونية والمخالفة وغير المرخصة ، لما تشكله من تشويه للمظهر الحضاري وتهديداً للسلامة العامة على مستخدمي الطرق والأرصفة ، كما تم إزالة العديد من معامل الطوب الإسمنتي ومعاشق البطحة غير المرخصة وترحيل أصحاب البلك المخالفين ، إضافة إلى مراقبة البقالات الموجودة بالمنطقة والتأكد من اشتراطات النظافة لدى المحلات التجارية والاشتراطات الصحية فيما يخص الخدمات .

وأشار عراقي إلى أن هذه الإجراءات تقوم بها البلدية بين الحين والآخر لإزالة المخالفات التي يرصدها المراقبون ، وهي تهدف إلى إزالة التلوث البصري وحماية المظهر الحضاري للشوارع والمرافق العامة من كافة المخالفات ، والتأكيد على أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات، والمحافظة على المرافق العامة والأرصفة والميادين.