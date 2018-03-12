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بالفيديو.. طفل يعبر عن حبه لصديقه ويصلع فزعا له

Time منذ سنتين
Views 3716
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بالفيديو.. طفل يعبر عن حبه لصديقه ويصلع فزعا له

عادل الحربي (صدى):
أقدم طفل صغير على عمل لفته إنسانية رائعة تدل على حسن خلقه وتربيته الراقية والمعنى الحقيق للصداقة، حيث قام بحلاقة رأسه بالكامل تضامنًا مع صديقه المريض بمرض " الثعلبة في الرأس ".

وقرر الطفل " فراس الخمسان " بتشجيع من والده أن يتضامن مع صديقه المريض " يزن الخريصي " الذي سقط شعر رأسه بالكامل بسبب مرض " الثعلبة " ، من خلال حلاقة شعر رأسه حتى لا يشعره بالغربة والمرض.

ولاقت هذه اللفتة الإنسانية من الطفل ووالده إعجاب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، شاكرين والد الطفل على حسن التربية والوفاء.

طفل
صلع
الثعلبة
Time واتساب

أحدث التعليقات

سالم التميمي
لو طبق الحكم القانون لتم طردك من الشوط الأول بسبب كثرة المخاشنات المتعمدة من قبلك وبعدها سوف تكون النتيجة للهلال بكمية عالية من الأهداف .
غييييوووورررر
جزاها الله خير
غييييوووورررر
جزاها الله خير
غييييوووورررر
الجاهل عدو نفسه الله يصلح حالهم ويهديهم
غييييوووورررر
الجاهل عدو نفسه الله يصلح حالهم ويهديهم

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