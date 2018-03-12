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8 طرق تخلصك نهائيا من الشخير أثناء النوم

Time منذ سنتين
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8 طرق تخلصك نهائيا من الشخير أثناء النوم

متابعات (صدى):
يجهل الكثير أن الشخير يحدث بسبب اهتزاز الهواء في الجهاز التنفسي العلوي، لكن هناك العديد من العلاجات للشخير، ولكن هل يمكن علاج الشخير في المنزل، وليس بعملية جراحية.

لذلك كشف الأطباء عن العلاجات الأكثر فعالية للشخير في المنزل، وتشمل:

فقدان الوزن:

الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للشخير، حيث إن الأنسجة الدهنية والعضلات الضعيفة الموجودة خاصة حول الحلق تسهم في الشخير.

النوم على جانب واحد :

من المرجح أن يشخر الشخص إذا كان ينام على ظهره ، مما قد يتسبب في انتقال اللسان إلى مؤخرة الحلق، و هذا يجعل التنفس أصعب ويمكن أن يسبب الشخير، لذلك فإن النوم على الجانب يوقف صوت الشخير أو يجعله أكثر هدوء.

الإقلاع عن التدخين:

بالإضافة إلى الإضرار بالصحة العامة ، فإن التدخين يزعج الشعب الهوائية ، وهذا يمكن أن يجعل الشخير أسوأ.

تجنب الكحول:

شرب كمية كبيرة من الكحول يريح عضلات الحنجرة، وهذا يترتب عليه حدوث الشخير.

تجنب الحبوب المنومة:

يمكن أن تؤدي الأدوية المسكنة أو الحبوب المنومة إلى نوم عميق جدًا، وهذا قد يكون له تأثير مريح على عضلات الحلق ويسبب الشخير.

رفع الرأس :

قد يساعد رفع الرأس باستخدام وسادات إضافية على فتح المجرى التنفسي أو تقليل الشخير أو القضاء عليه.

علاج الحساسية :

قد يؤدي رد الفعل التحسسي إلى احتقان ومسالك مجرى الهواء، وهذا يمكن أن يجعل الشخير أسوأ.

بخاخ الأنف :

عند انسداد الممرات الهوائية يحدث الشخير ، قد يكون رذاذ الأنف مفيدًا في هذه الحالة حيث يساعد على تقليل الالتهاب في الأنف والممرات الهوائية وفتحها.

طرق
التخلص
الشخير
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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التعامل بتمثيل التقاء وحدات الثقل الفراغي
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
إذن الكيمياء دائرتين متتاليتين متتابعتين ممثلتين أو متعاكستين في التمثيل لدرجتي الفراغ الممثل عدديا للوحدات الذرية على اساس وحدة المركز ووحدات تمثيل وحدات ثقل وحدات العناصر الرابطة & والفراغ الممثل عدديا للثقل الممثل لوحدة مجموع الثقل المركزي+الطرفي الممثلان للثقل الكلي.
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
منذ ثانية Arrow الرد مقياسان مختلفان منطلقان ممثلان من نقطة مشتركة احدهما عددي فراغي ثقالي مكافيء محوري معاكس & والثاني عددي فراغي ثقالي مكافيء موازي محوري مغناطيسي.

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