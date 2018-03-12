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الأعداد السابقة للصحيفة

مدير عام تعليم الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين في مسابقة المهارات الأدبية.. غدا

Time منذ سنتين
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مدير عام تعليم الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين في مسابقة المهارات الأدبية.. غدا

عبدالرحمن الزهراني (صدى):
يرعى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي حفل تكريم الفائزين في مسابقة المهارات الأدبية، والمبرزين في الأنشطة الثقافية، غداً الثلاثاء في مدارس الرياض الأهلية، وذلك بشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية " مسك ".

وقال الدكتور أنور أبو عباة مدير إدارة النشاط الطلابي في تعليم الرياض، أن الحفل جاء لتكريم المبدعين والمتميزين في المجالات الثقافية من الطلاب في العديد من المجالات الأدبية، والمسرح المدرسي، وفرسان الإلقاء، بالإضافة إلى تكريم الشركاء الذين دعموا هذه المواهب في المدارس من جهات حكومية ومدارس ومعلمين.

وأكد أن " تعليم الرياض " سعى على رسم استراتيجية النشاط الطلابي، الذي يعد ميداناً مهماً لبناء شخصيات أبنائنا الطلاب ورعايتهم، وتنمية ما لديهم من مواهب وقدرات؛ بناء على أنشطة وبرامج وفعاليات تهدف إلى تعزيز القيم التربوية وترسيخها في نفوس الطلاب.

من جانبه أوضح عبد الله الشهري رئيس النشاط الثقافي، أن الحفل هي لفتة تقدير لكل طالباً موهوباً مبدعاً، بالإضافة إلى كل من أسهم في رعاية الموهبين من الطلاب، مؤكدا التشجيع والتكريم من أهم العناصر المحفزة للعاملين والمجتهدين، والاعتماد على التكريم والتشجيع لتنمية الطاقات والمهارات والقدرات عملية أساسية يجب أن تكون مبدأ كل قائد تربوي، والتاريخ مليء بالقصص المتعلقة بتحفيز العاملين على العطاء.

وأشار أن الحفل الذي سيرعاه مدير عام التعليم سيشمل العديد من الفقرات والنماذج الأدبية التي سيقدمها نخبة من الطلاب المبدعين، بالإضافة إلى عرض مرئي يحكي قصة نجاح النشاط الطلابي ممثلاً بالنشاط الثقافي في رعاية المبدعين والمتميزين أدبياً وثقافياً.

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أحدث التعليقات

المليليح
طيب اكتب لاعب مغربي نضال زهير لو انه هلالي قلتوا اسم النادي واسم اللاعب حطيتوه عنوان رئيسي ليه زعلان
طاقية
قصدك ١٧٠ مليون يقول باقي في المحكمه وقبلها يقول مافيه ههههههههه
أبوسطام
مع احترامي وتقديري للجهه المسؤوله عن منع التجمعات في هذه المنطقه اقول لهم هذا التجمع خطر علينا ارجوكم امنعوهم فنحن ابناء البلد محبوسون في بيوتنا وهؤلاء هم من ينقل لنا المرض
خالد
والله الجواب باين من عنوانه سماجه وسخافه وابتذال ومحاوله اصحابك بالقوه وتكرار في الشخصيات والله اني حاولت ان اضحك ولو لاتفه الاسباب ولكني لم استطع حسفي على الدكتور الشمراني فهو وضع في المسلسل الخطاء فهو فنان قدير ولا يستحق هذا المكان.
أبوسطام
الحمد لله رب العالمين إن شا الله رفع الحظر عن المملكة قريبا ان شا الله .

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