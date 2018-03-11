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الأعداد السابقة للصحيفة

طالب يرسم صورة لوالده المتوفي ويسطر عليها عبارة مؤثرة

Time منذ سنتين
Views 5054
Comment 7
طالب يرسم صورة لوالده المتوفي ويسطر عليها عبارة مؤثرة

نورة الشهري (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة مؤثرة رسمها أحد الطلاب ، لوالده المتوفي ، ليعبر بها عن افتقاده له .

وحرص الطالب خلال رسمه للصورة ، على تدوين عبارة مؤثرة عليها " لقد دفن ولكن أنا من مات " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله اعلم بحالكم ..
رائد
البنت قاصرة و العيب مو فيها و إنما في أهلها الساقطين للمتاجرة في بنتهم
زائر
كرونا ردع المدن السياحيه ام البارات في العالم ومدن الخطيئه بتايا وغيرها كثير في اوربا صارت خاويه مافيها من يوطوط ---------ماروق الدايلر والفشنستا
ابو محمد
رحم الله الامير عبد المحسن ، واطال بعمر خادم الحرمين الشريفين .. آمين ..
ابو محمد
الحمد لله .. .. ربنا يريد بنا خير ..

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