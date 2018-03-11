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الشيخ صالح آل طالب: المملكة من أوائل الدول التي حاربت الإرهاب

Time منذ سنتين
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الشيخ صالح آل طالب: المملكة من أوائل الدول التي حاربت الإرهاب

نايف السالم (صدى):
أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن محمد آل طالب، أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي حاربت التطرف والإرهاب، ونبذت الكراهية والعنف والعنصرية والطائفية ونادت بهذا في المحافل الدولية، وجعلت كتابة أو إنتاج ما يسبب الكراهية والعنف والطائفية جريمة يعاقب عليها القانون.

وقال في تصريحات له في إسلام أباد إن المملكة وباكستان أكثر دول العالم تضرراً واستهدافاً من الإرهابيين، وهما جناحا العالم الإسلامي وقوته فهما مستهدفتان من الأعداء.

وأكد أن المملكة وباكستان قطعتا شوطاً كبيراً في مكافحة الإرهاب، ونجحتا في الفترة الماضية في القضاء على نسبة كبيرة من هذه الحركات الإرهابية، مضيفًا أن "داعش صناعة أجنبية استعملت المغفلين من بعض أبناء المسلمين، وعلى العلماء ورجال الإعلام والمربين والموجهين دور كبير في توعية الناس.

وعن نظام إيران المصدِّر للمشاكل والفَرْق بين النظام والشعب الإيراني، قال: ليس هناك مشاكل مع الشعب الإيراني، المشكلة الحقيقة حدثت عندما جاء ذلك النظام عام 1979م، وأصبح الشعب الإيراني ضحية له.

وأشار إلى أن المملكة ترحب في كل موسم من مواسم الحج أو العمرة بالحجاج والمعتمرين والزوار الإيرانيين .

المملكة
الشيخ صالح آل طالب
الإرهاب
الدول
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أحدث التعليقات

ولد ضعيف
قصة ولد ضعيف يقول انا ولد عمري ١٩ سنه كان معنا عامل يشتغل مع ابوي يقول الولد اكنت اتفق انا والعامل نروح لمكان ويقوم يشيل سروالي ويفعل بي وكنت فعل بي كنت اصيح شوي عشان يفكني ويوم ابوي سفره ارتحت منه وخجلت من القرافه اللي كان يصلحها فيني لاني ضعيف جلست فتره وهو يمحني
واحد منصف
واضح جدا انه عمل إرهابي لكن الأكيد أن الفاعل غير مسلم والمتضرر مسلمين لذلك مباشرة يقولون عمل غير ارهابي
الملل9
الكهوف والاماكن المهجورة هي مساكن للجن والحيوانات والثعابين
عدو الخونة
ولو ضغووووط هذا بس يصير شنيع لو كان في السعودية او مصر او الامارات فقط اما عندما يكون في تركيا فالبوق الاخواني لا يرى ولا يسمع ولا ينطق فهومها من مرة واحدة فقط عندما سال ذلك المومس محمد ناصر ذلك الشاذ ياسين اقطاي عن بيوت الدعارة والخمور وغيرها من مظاهر التدين الاردوغاني؟ فرد عليه بكل استحقار وسفه بانها حرية وانه لا يريد منعها رغم توسلاته ومحاولة الترقيع له لكنه خذله واستحقره كالعادة واصر على موقفه بحرية الحرام
ابو محمد 😎
الحمد لله على سلامتها ..

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