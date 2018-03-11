بالفيديو.. مواطن يوثق خطف شخص لفتاة من أمام مدرستها بأبها

أبها (صدى):

ساهم مواطن في إنقاذ فتاة 15 عاماً من الاختطاف أثناء خروجها من مدرستها القريبة من المكتبة العامة بأبها أثناء هطول الأمطار.

وقال المواطن في تفاصيل الواقعة، إنه كان متوجهاً لمدينة أبها قبل يومين، ولاحظ شخصاً يستقل مركبة "كاميري" سوداء، يتوقف أمام طالبة15 عاماً أثناء خروجها من مدرستها، حيث كانت تنتظر أهلها لاصطحابها.

وأضاف إنه شعر أن ثمة شيء مريب، فقام بمراقبة الموقف، حيث لاحظ أن الخاطف أقنع الطالبة بالركوب معه، بعدها قرر اللحاق بالمركبة المشبوهة التي سلكت طريق الحزام الدائري بمدينة أبها، لتتجه فجأةً نحو عقبة ضلع -الرابطة بين أبها وجازان-.

وأثناء نزول المركبة من عقبة ضلع ومتابعته للمختطف، شاهد الفتاة وهي تستغيث عبر نافذة المركبة الخلفية، عندها تأكد أنها واقعة خطف فواصل مطاردة المركبة لإنقاذ الفتاة.

ولفت أنه قام بإبلاغ الدوريات الأمنية بالواقعة، وتم إجبار سيارة الخاطف على التوقف، وخرجت الفتاة من المركبة فوراً، لكن الخاطف هرب نحو أبها، فتمت مطاردته حتى تم القبض عليه من قبل الدوريات الأمنية.