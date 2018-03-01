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الأعداد السابقة للصحيفة

55 حالة استفادت من مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الخيري

Time منذ سنتين
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55 حالة استفادت من مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الخيري

سعيد العجل (صدى):
حققت مبادرة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التي قدمها سموه الكريم لجمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية ( إيفاء) لرفع المعاناة عن ذوي الإعاقة الحركية التي تخدمهم الجمعية من خلال وحدة الاطراف والجبائر بالجمعية وقد بلغ عدد المستفيدين من مبادرة سموه الكريم 55 فرداً من ذوي الإعاقة الحركية وقد توزعت استفادتهم على النحو التالي :

29حالة تم تركيب اطراف اصطناعية لها متنوعة فوق الركبة وتحت الركبة وعند الحوض ، وعدد 19 حالة تم تزويدهم بسرائر كهربائية ثلاثية الحركات لتخفيف العبء عن اسرهم وعدد 7حالات تم تزويدهم بكراسي كهربائية لمساعدتهم خلال التنقل في حياتهم اليومية .

وحول مبادة سموه افاد الاستاذ سعد بن عبد الله المقبل المدير العام للجمعية بان حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامين ( يحفظهما الله) تقف بكل قوة لدعم الافراد من ذوي الإعاقة على المستويين الحكومي والاهلي حتى أصبحت بفضل الله سبحانه وتعالى تضارع مثيلاتها في أرقى البلدان العالمية ففي كل يوم نرى رصيدا جديدا يضاف لهذه الكيانات التي تخدم ذوي الإعاقة في كل ربوع المملكة ولقد جاءت مبادرة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد لجمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية ( إيفاء) والتي بلغعدد المستفيدين منها سموه 55 مستفيداً حيث تسلمت جميع الحالات الاجهزة التعويضية والوسائل المعينة لها في الحياة بحيث يستطيع أي فرد منهم الاندماج في المجتمع والمساهمة فيه قدر استطاعته فابسم جميع الحالات التي استفادت من مبادرة سموه الكريم ( يحفظه الله) اتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لسموه على ما قدم من عطاء رافعاً اكف الضراعة لله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده ويمدهما بعونه وتوفيقه وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وأن يرد كيد الكائدين عليهم .

 

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
صدقت طال عمرك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرفع عنا كل بلاء
عبدالله النصر / حائل
جنود الوطن هم ابناء الوطن لقد حان البيان اتمنى ان يتم التصدي والاعلان بان المساس بالجنود وتعريضهم للخطر امر غير مقبول وان من تسول له نفسه فانه سيتجرع الندم طال الزمن او قصر وان راس مالنا بعد الله هم حماة الوطن وابناؤه المخلصين سواءا على الحدود او في الداخل وانهم تركوا اهاليهم وابناؤهم وبيوتهم لحمايتنا ورعايتنا بعد الله وانه ينفذ واجب وطني استدعي من اجله فهل يكون مصيره التعرض للمصاعب والمصائب وهو في معمعة عمله بدلا من نثني عليه ونحفزه ونشكره انها مصيبة ابتلي بها الوطن من بعض الجانحين يجب علينا جميعا معالجتهم كل حسب امكانياته والله الهادي الى سواء السبيل
البرفسور حنس
قرااااار حكيم... هكذا يسرتم على الناس... المرونه بالقرارات دليل الحكمه..
ع. س. ع
كلن يرجع لمعدنة وهذا معدنة من نوع مياة المرحاض اقسم بالله مفروض يتعاقب عقاب رادع اما الطبطبة على ظهره وتمييع الموضوع فيجب أن لا يكون

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