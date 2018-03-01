بالفيديو.. عضو شورى يكشف أسباب مطالبته بحذف اسم القبيلة من بطاقة الهوية الوطنية

عادل الحربي (صدى):

أوضح عضو مجلس الشورى فيصل آل الفاضل، تفاصيل توصيته التي تقدم بها أثناء مناقشة المجلس لتقرير حقوق الإنسان، ودعا خلالها إلى حذف اسم القبيلة والاكتفاء باسم العائلة والبيانات اللازمة في بطاقة الهوية الوطنية.

وأكد " آل الفاضل " ، أن النظام الأساسي للحكم في المملكة وكذلك رؤية المملكة المستقبلة وضعا الأسرة نواة نواة المجتمع وليس القبيلة أو أي تجمع آخر قد يصطدم بالوحدة الوطنية.

وأشار " آل الفاضل " ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " سيدتي " على فضائية " روتانا خليجية " ، إلى أن الهدف الأساسي من التوصية هو دعم حقوق الإنسان والحد من العنصرية والتمييز وتعزيز اللحمة الوطنية، مضيفا أن معالجة قضايا التمييز لها شقان أحدهما علاجي والآخر وقائي، فالعلاج يكون عبر اللجوء للقضاء وخلافه، أما العلاجي فهو مواجهة كل بواعث العنصرية والتمييز ومعالجتها عبر الأنظمة.

ولفت إلى أن التوصية ركّزت على الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء والبيانات اللازمة في بطاقة الهوية الوطنية، مردفًا أن المطلوب إظهار في البيانات هو الشيء الضروري كالاسم رباعي مثلا، أما عندما يبرز بيانات غير ضرورية مثل اسم القبيلة فهذا لا يقتضه الهدف الأساسي للهوية وقد يكون مبعثا على التمييز بين أفراد المجتمع المدني كتوظيف الأفراد مثلا، أو تفتيش بعض الأفراد مثلا في بعض الأماكن وترك آخرين طبقًا لقبيلتهم.