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الأعداد السابقة للصحيفة

كاتبة أمريكية: ولي العهد يراهن على شباب بلاده في المضي إلى المستقبل

Time منذ سنتين
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كاتبة أمريكية: ولي العهد يراهن على شباب بلاده في المضي إلى المستقبل

سعيد العجل (صدى):
لاحظت الكاتبة كارين إيليوت هاوس خلال زيارتها للمملكة في شهر يناير الماضي، أن السعوديين مندهشون من التغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. هاوس، هي الناشرة السابقة لـ " وال ستريت جورنال " ومؤلفة كتاب: " عن السعودية: شعبها وماضيها وديانتها وأخطائها – ومستقبلها. (دار كنوبف، 2012).

وقالت في مقالة لها نشرت يوم الأحد الماضي 4 فبراير 2018 في " وال ستريت جورنال " الأمريكية: إن ما يفعله سمو الأمير محمد بن سلمان من إصلاحات في المملكة لافتة للنظر، وأن برنامجه المتمثل في رؤية المملكة 2030، يسعى إلى الاعتماد على تطوير القدرات والمهارات للمواطنين بدلاً من الاعتماد على الحكومة فقط. وأن التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث في المملكة تعد نقلة متميزة في مسيرتها. إضافة إلى مكافحة الفساد دون التمييز بين كبير وصغير تسجّل في سجلاته.

وأكدت على أن التغيير الجذري الذي يفرضه سمو الأمير محمد ليس أحد الخيارات، بل هو الخيار الوحيد. فلم يعد هناك مجالاً للشك في المملكة أو ولي عهدها الطموح الشاب، في إصراره. فسمو الأمير ليس مصراً على إصلاح المملكة فحسب، بل على انتشال السعوديين من سبات دام ثلاثين عاماً، كان يقودهم نحو مستقبل يعتريه الكثير من القلق، وهو محق في ذلك.

وأشارت إلى تساؤل السعوديون قبل عامين حول جدية نية ولي العهد بقيادة التغيير حين أعلن رؤيته وطموحاته، الأمر الذي انتهى الشك فيه الآن، بعد عدة قرارت حاسمة ومشاريع اقتصادية وتقنية المشروع تلو الآخر يؤكدون مسيرته الجادة نحو التغيير، آخرها ما تم الأسبوع الماضي والتفاوض مع شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، لبناء مركز تقني في المملكة.

فبرنامج سمو الأمير محمد بن سلمان، المتمثل في رؤية المملكة 2030، يدفع بالشعب السعودي إلى المزيد من الابتكار والإبداع.

كما أعلن الحرب على الفساد وأمر باحتجاز مجموعة من الشخصيات البارزة المتهمة بالفساد المالي، ومنهم شخصيات بارزة، وتم الاتفاق معهم على تسويات وصل مجموعها 106 مليار دولار. ومثل هذه التكتيكات صادمة للبلاد، إلا أن أثرها الإيجابي كبير للمملكة.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
صدقت طال عمرك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرفع عنا كل بلاء
عبدالله النصر / حائل
جنود الوطن هم ابناء الوطن لقد حان البيان اتمنى ان يتم التصدي والاعلان بان المساس بالجنود وتعريضهم للخطر امر غير مقبول وان من تسول له نفسه فانه سيتجرع الندم طال الزمن او قصر وان راس مالنا بعد الله هم حماة الوطن وابناؤه المخلصين سواءا على الحدود او في الداخل وانهم تركوا اهاليهم وابناؤهم وبيوتهم لحمايتنا ورعايتنا بعد الله وانه ينفذ واجب وطني استدعي من اجله فهل يكون مصيره التعرض للمصاعب والمصائب وهو في معمعة عمله بدلا من نثني عليه ونحفزه ونشكره انها مصيبة ابتلي بها الوطن من بعض الجانحين يجب علينا جميعا معالجتهم كل حسب امكانياته والله الهادي الى سواء السبيل
البرفسور حنس
قرااااار حكيم... هكذا يسرتم على الناس... المرونه بالقرارات دليل الحكمه..
ع. س. ع
كلن يرجع لمعدنة وهذا معدنة من نوع مياة المرحاض اقسم بالله مفروض يتعاقب عقاب رادع اما الطبطبة على ظهره وتمييع الموضوع فيجب أن لا يكون

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