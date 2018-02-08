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أمانة الشرقية تعلن فتح باب التسجيل لشغل وظائف شاغرة

Time منذ سنتين
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أمانة الشرقية تعلن فتح باب التسجيل لشغل وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن فتح باب التسجيل لشغل عدد من الوظائف للرجال والنساء، وذلك على برنامجي: “ التشغيل والصيانة، وبرنامج الرقابة الصحية ” ، ووظائف هندسية، وإدارية.

وأوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والمشرف العام على الموارد البشرية في أمانة الشرقية محمد بن عبد الله الشعيبي أن الوظائف المعلن عنها تندرج تحت برنامج التشغيل والصيانة، وبرنامج تحسين الرقابة الصحية، بمسمى (مراقب صحي) وبرنامج الرقابة النسائية بمسمى : ( مراقبة ، محاسبة ، إدارية )، وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق 26 / 5 / 1439 هـ ولمدة خمسة أيام ، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك، ويكون من المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية ببرنامج ( ساعد/جدارة), لافتاً إلى أن الأفضلية ستكون لمن لديه خبرة سابقة .

ودعا الشعيبي من تتوفر فيه الشروط المذكورة ولديه القدرة المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها التقدم عن طريق بوابة الأمانة الرقمية عبر الرابط التالي (هنــــــــــــــا) خلال الفترة المحددة، لافتاً إلى أنه سيتم إجراء الاختبار والمقابلة الشخصية لمن اجتاز الاختبار لهذه الوظائف، فيما سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.

 

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فعلا الزنجبيل المقلي بالماء مفيد جدا لصحة الانسان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عسى خير إن شاء الله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اسنانها مردفه علشان كذا صارت كذا كلها خلع وتقويم
سوسن
{فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ* وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلاَ يُلَقَّاهَآ إِلاَّ الصَّابِرُونَ* فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ* وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ بِالأمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا أَن منَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ}
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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