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مصريون بالمملكة يتدخلون لإنقاذ وافد من السجن

Time منذ سنتين
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مصريون بالمملكة يتدخلون لإنقاذ وافد من السجن

نايف السالم (صدى):
تمكن أبناء الجالية المصرية في المملكة، من تجميع مليون ونصف الميلون جنيه مصري في ساعات لفك كرب وافد كان مهددًا بالسجن 6 سنوات، نتيجة تورطه في حادث نتج عنه وفاة أحد المواطنين.

وقال محمود شكل المنسق العام لنقابة العاملين بالخارج في مصر، اليوم الأربعاء، إن الدية التي كانت مطلوبة لفك كرب المصري علي مصطفى، كانت تقدر بـ 300 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل مليونًا ونصف المليون جنيه مصري تقريبًا.

وأضاف شكل، أن المبلغ تم جمعه في 24 ساعة بعد النداء المستمر الموجه لأبناء الوطن بالخارج للوقوف مع حالة السجين " علي " ، ودفع الدية المقررة عليه بحكم المحكمة، وهي 300 ألف ريال نتيجة حادث نتج عنه وفاة أحد الأشخاص.

وكان المصري تسبب حين كان يعمل سائق حافلة لنقل وخدمة الحجاج في حادث نتج عنه وفاة مواطن سعودي. وطبقًا للقانون السعودي يُطلَب من السائق دفع دية لأهل المتوفى.

المملكة
السجن
وافد
إنقاذ
مصريون
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
البرفسور احمد
لا تستعجلون الحكم... به اسباب للحوادث... نوبه قلبيه... نوبة سكر.. سياره اعترضت طريقه وفقد السيطره......الخ
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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