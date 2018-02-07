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شاب ينجو من الموت بأعجوبة بعد طعنه بـ 18 ضربة

Time منذ سنتين
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شاب ينجو من الموت بأعجوبة بعد طعنه بـ 18 ضربة

أبها (صدى):
تعرض شاب لحادث هجوم عليه، من ثلاثة أشخاص بسلاح أبيض،حيث قاموا بضربه والاعتداء عليه في أحد رفيدة.

وقال والد المعتدى عليه، أنه في يوم الأربعاء الماضي عند الساعة الخامسة مساءًا تعرَّض نجله للاعتداء من قِبَل ثلاثة أشخاص في محافظة أحد رفيدة.

وأضاف، أن ابنه تفاجأ بسيارة، هايلكس غمارتين بيضاء اللون، بها ثلاثة أشخاص يمارسون التفحيط أمامه، وعند استخدامه لمنبه السيارة بُغية تجنبه الاصطدام بهم؛ قاموا بملاحقته ومضايقته كونه وحده.

وتابع والد الشاب قائلًا: " استوقفوه وقطعوا عليه الطريق ومن ثم قاموا بإنزاله من سيارته والاعتداء عليه بالسلاح الأبيض وضربه 18 ضربة ومن ثم لاذوا بالفرار، بعدما قاومهم ابني ولاحظوا أنهم في خطر من وجودهم داخل الحي."

شاب
نجاة
موت
سلاح أبيض
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QLQ
... الوجه الاخر للاخونجية التركية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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