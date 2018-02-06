بالفيديو.. غضب شقيق أحد الشهداء من رقص شاب في حفل تكريم ذويه

وقال الحارثي خلال مداخلة مع برنامج " ياهلا "، إن ما حدث عبر الحفل ليس تكريمًا لشهداء الواجب، وإنما أقيم الحفل من أجل الرقص والدعاية من أجل المشاهير، مشيرًا إلى أنه لم يجد من ضمن تنظيم الحفل صورة أو اسم لأحد الشهداء.
وطالب شقيق أحد الشهداء، " أطالب الجهات المعنية بمعاقبة مقيمي الحفل فهذا لا يليق أن يحدث من تراقص وعدم الاهتمام بذويهم ووضعهم خلف المسرح والرقص الذي لا يتناسب مع ما قدمه شهداء الواجب " .
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أ.سامي الحارثي ..شقيق أحد الشهداء تعليقا على رقص شاب على المسرح أثناء تكريم الشهداء#سامي_الحارثي_يمثلني #الطايف_ترقص_على_شهداء_الواجب#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/43gjRyyrnH
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٦ فبراير، ٢٠١٨