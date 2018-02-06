نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

حساب المواطن يكشف عوامل تحديد قيمة الاستحقاق

Time منذ سنتين
Views 16084
Comment 11
حساب المواطن يكشف عوامل تحديد قيمة الاستحقاق

علي القحطاني (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن، عن آلية احتساب مقداره، على أن يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب عدد التابعين، وأعمارهم، إضافة إلى مجموع الدخل الشهري وإجمالي ثروة المتقدم وتابعيه.

وسيتم احتساب مقدار الدعم الكامل من خلال المعادلة التالية:

1- عدد التابعين لمن عمره 18 عامًا فأكثر (مضروبًا في) 50 % (مضروبًا في) استحقاق الفرد المستقل.

2- عدد التابعين أقل من 18 عامًا (مضروبًا في) 30 % (مضروبًا في) استحقاق الفرد المستقل.

بينما يحتسب مقدار الدعم الكامل في حساب المواطن، وفقًا لما يلي:

1ـ المستفيد الأساسي 100 %من استحقاق الفرد.

2ـ أي تابع 18 عامًا فأكثر 50 %من استحقاق الفرد.

3ـ أي تابع أقل من 18 عاما 30 %من استحقاق الفرد، على أن يكون الاستحقاق الأدنى للجميع 300 ریال شهريًا، فيما يتم تخصيص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب الدخل الشهري، وفي حال كان الدخل الشهري أقل من حد الإعفاء يصبح الاستحقاق الفعلي هو مقدار الدعم الكامل.

كما بين التعميم احتساب مقدار الأثر المباشر لضريبة القيمة المضافة ليكون 5 %من معدل إنفاق الأسرة خط الأساس على مجموعة الأغذية والمشروبات باستثناء المنتجات المفروض عليها ضريبة السلع الانتقائية من خلال معادلة تقوم على معدل إنفاق الأسرة على مجموعة الأغذية والمشروبات (مضروبًا في) نسبة ضريبة القيمة المضافة.

يكشف
حساب المواطن
عوامل
تحديد قيمة الاستحقاق
Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
فرَضا هو عنصري او عنده ميول عنصرية في اقواله وافعاله، هل ارتكب جريمة او جنحة يعاقبه بسببها القانون ؟. خلاص هو يتجنب المقيمين والمقيمون يتجنبوا شره ويُعرف للملأ ان هذا الانسان تري عنصري فابتعدوا عنه، وخلاص. انتهينا. المهم انه لا يمثّل إلّا نفسه ورأيه فقط نحو المقيمين. وليس رأي عامة الشعب.
الوطن غالي
سبحان الله
ابو ناصر
الله اعلم عموما تقبلّ الله منا ومنكم صالح الأعمال..
ابو محمد 😎
الله اعلم .. .. الله يرحمنابرحمته ،,,
ابو محمد 😎
ربنا يريد بنا خير ..

أخر الأخبار

صورة تجمع تركي آل الشيخ ووزير الثقافة قبل 10سنوات
صورة تجمع تركي آل الشيخ ووزير الثقافة قبل 10سنوات
Time منذ 3 دقائق Views 1036
حالة يمكن فيها خروج الأطفال الأقل من 15 عامًا بدون تصريح
حالة يمكن فيها خروج الأطفال الأقل من 15 عامًا بدون تصريح
Time منذ 23 دقيقة Views 1340
دلائل بيولوجية تمكن من التنبؤ بالوفاة بكورونا قبلها بـ10 أيام
دلائل بيولوجية تمكن من التنبؤ بالوفاة بكورونا قبلها بـ10 أيام
Time منذ 38 دقيقة Views 336
عصابة توظف محمد صلاح في السرقة
عصابة توظف محمد صلاح في السرقة
Time منذ ساعة Views 1692
بالفيديو..تعليق العبد الكريم على اتهامه بالعنصرية ضد المقيمين
بالفيديو..تعليق العبد الكريم على اتهامه بالعنصرية ضد المقيمين
Time منذ ساعة Views 1928
" عقيقة " تقود أبًا للسجن
" عقيقة " تقود أبًا للسجن
Time منذ ساعتين Views 793
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ ساعتين Views 1751
شقيقة سعاد حسني تروي ما اكتشفوه أثناء " الغُسل "
شقيقة سعاد حسني تروي ما اكتشفوه أثناء " الغُسل "
Time منذ ساعتين Views 3053
الصين تكتشف دواءًا قادرًا على وقف الجائحة
الصين تكتشف دواءًا قادرًا على وقف الجائحة
Time منذ ساعتين Views 2608
صور ترصد شروق شمس 27 رمضان
صور ترصد شروق شمس 27 رمضان
Time منذ ساعتين Views 4001